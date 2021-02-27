Унаї Емері сказав дуже теплі слова про свого колегу.

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері розповів про свої враження від жеребкування та прокоментував майбутній поєдинок 1/8 Ліги Європи проти київського "Динамо".

Слова іспанця наводить офіційний сайт "Вільярреалу".

"Динамо" - це команда, яка потрапила в турнір з Ліги чемпіонів. Її тренує Мірча Луческу, на якого всі рівняються. Це серйозний опонент, у нас буде чудовий двобій", - вважає 49-річний спеціаліст.

"Ми дуже раді Лізі Європи, але нам потрібно рухатися крок за кроком, зараз потрібно зосередитися на Ла Лізі. Чемпіонат Іспанії є нашим пріоритетом. Ми хочемо далеко пройти в ЛЄ, але найголовніше - добре виступити в 38 матчах Ла Ліги. Нам належить зіграти проти лідера "Атлетіко", який рідко програє. Це прекрасна можливість", - додав фахівець.

Зауважимо, що іспанець тренував хавбека "Шахтаря" Євгена Коноплянку в часи його каденції у "Севільї". Також Емері 4 рази грав у фіналі Ліги Європи й тричі завойовував цей кубок.

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"Шахтар" і "Динамо" в плей-офф Ліги Європи: головне

І "Шахтар", і "Динамо" опинилися в плей-офф Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Гірники" в 1/16 фіналу за сумою двох зустрічей пройшли тель-авівський "Маккабі" - 2:0 і 1:0.

"Динамо" в першому раунді плей-офф ЛЄ вдалося обіграти "Брюгге" - 1:1 і 1:0.

"Динамо" і "Шахтар" разом пробилися в 1/8 фіналу Ліги Європи вперше з сезону 2008-2009 - тоді турнір ще називався Кубком УЄФА.

Президент України Володимир Зеленський побажав "Динамо" і "Шахтарю" зустрітися у фіналі Ліги Європи.

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Автор: Будрін Артем