Віктор Леоненко не вірить у команду Мірчи Луческу.

Відомий екс-нападник "Динамо", а нині експерт телеканалів "Футбол" Віктор Леоненко прокоментував поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому віце-чемпіон України обіграв "Брюгге" (1:0), а також зробив прогноз на майбутній двобій з іспанським "Вільярреалом".

Про це повідомляють телеканали "Футбол 1, 2, 3".

"Поразкою цей матч точно не мав закінчитися. Тут все збіглося для "Динамо". По-перше, вони приспали суперника, тому що "Брюгге" нічого не створив. Не знаю, де там Циганков побачив, що рятував Бущан. А найголовніше, це те, що добре зіграли в обороні. Плюс, Соболь не помітив найнебезпечнішого як в нашому чемпіонаті, так і в єврокубках у складі "Динамо" - Циганкова", - заявив Леоненко.

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"Якщо дивитися по грі, то "Динамо" точно не пройде "Вільярреал". Я "Вільярреал" не бачив, але цікаво перевірити "чуйку". З такою грою "Динамо" їх не пройде. А якщо все буде так, як з "Брюгге", так будь-яка команда може пройти", - вважає одіозний експерт.

Нагадаємо, що перший матч запланований на 11 березня в Києві, а матч-відповідь на 18 березня в Іспанії.

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Автор: Будрін Артем