Однією з головних змін цього року стане збільшення екранів у моделей Pro.

Відомий інсайдер Ice Universe показав, який вигляд матиме нове покоління смартфонів Apple. Чутки кажуть, що нові моделі матимуть схожий дизайн з поточним поколінням, але при детальному розгляді можна помітити низку нововведень.

Макети лінійки відтворені на основі злитих "болванок", які використовуються виробниками чохлів для розробки аксесуарів до офіційного випуску смартфонів. Можна стверджувати, що саме такими будуть iPhone 2024 року.

На знімку зазначено, що екрани iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 та iPhone 16 Plus матимуть діагональ 6,9, 6,3, 6,1 та 6,7 дюйма відповідно, тобто цього року "прошки" виростуть у розмірах. Особливо це стосується iPhone 16 Pro Max, який практично перетвориться на міні-планшет.

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Що стосується дизайну, то базовий iPhone 16 відрізняється від iPhone 15 наявністю вертикально орієнтованої камери, повторюючи дизайн iPhone 11. Це оновлення має дозволити Apple впровадити захоплення просторового відео. Тоді як Pro-моделі запропонують звичні три об'єктиви.

Оскільки макети демонструють тільки задню частину смартфонів, наявність нової клавіші на правому торці, призначеної для фотографування та запису відео, підтвердити неможливо. У ранніх повідомленнях йшлося про те, що Apple хоче перетворити iPhone на повноцінний фотоапарат.

Якщо все йтиме за стандартним графіком, то анонс новинок відбудеться у вересні 2024 року. Тоді ж вийде нова iOS 18, яку називають найбільшим апдейтом в історії айфонів.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва продукти є вкрай очікуваними: iPad Pro уперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air уперше вийде одразу у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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