Nokia випустила сучасний кнопковий телефон з батареєю, як у iPhone 17 (фото)

Акумулятор ємністю 3700 мАг став найбільшим серед кнопкових телефонів виробника.

Легендарний бренд Nokia, власником якого сьогодні є HMD Global, представив кнопковий телефон Nokia 300 Charge. Його головною особливістю стала рекордно велика для такого пристрою батарея, пише GSMArena.

Батарею ємністю 3700 мАг більш ніж удвічі перевищує ємність, характерну для багатьох сучасних кнопкових телефонів, і за цим показником може зрівнятись з акумулятором iPhone 17. Виробник заявляє про до 37 годин розмов й понад 40 днів роботи в режимі очікування.

Також Nokia 300 Charge здатний ділитися своєю енергією: через USB-C він заряджає інші пристрої потужністю до 10 Вт, а для увімкнення зворотної зарядки на корпусі передбачена окрема кнопка Out, яка перетворює його на своєрідний пауербанк. Сам телефон також заряджається з потужністю 10 Вт.

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Ще однією особливістю став потужний вбудований ліхтарик, розташований на верхній грані корпусу. За запевненням HMD, він світить у чотири рази яскравіше за Nokia 105 і вдвічі яскравіше за iPhone 17 Pro. Це саме самостійний ліхтарик, а не спалах камери, хоча у телефону є й камера з роздільною здатністю всього 320 × 240 пікселів.

Сам пристрій надзвичайно простий. Він оснащений 2,4-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 320 × 240 і працює під управлінням S30+ на базі Unisoc SC6531E. Обсяг оперативної та вбудованої пам'яті становить усього 4 Мб, тому розраховувати на можливості сучасного смартфона тут, звісно, не варто. При цьому передбачено слот microSD для карт пам’яті об’ємом до 32 ГБ, а також стандартний 3,5-мм роз’єм для навушників.

Зовні Nokia 300 Charge має кутастий корпус із текстурованими бічними гранями та доступний у трьох кольорах. Пристрій уже продається на деяких ринках за ціною $35 (близько 1500 грн).

У жовтні 2025 року Nokia випустила, як вона сама стверджує, перший у світі гібридний телефон. Пристрійпоєднує часткову функціональність смартфона та зручність класичного кнопкового телефону.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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