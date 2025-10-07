HMD Touch 4G комбінує часткову функціональність смартфона і зручність класичного кнопкового телефону.

HMD Global, фінський виробник смартфонів і нинішній власник бренду Nokia, представив сенсорну "дзвонилку" Touch 4G з дизайном у стилі старих Lumia і доступною ціною.

Незвичайний апарат поєднує в собі "найкраще" з двох світів і, за заявою компанії, являє собою перший гібридний телефон. Незважаючи на сенсорний екран, пристрій працює на урізаній "операційці" RTOS Touch замість Android і встановлення додатків не підтримує.

Це рішення для тих, хто шукає компактний і автономний апарат для зв'язку без зайвих функцій. При цьому з нього все одно можна сидіти в інтернеті, читати новини та дивитися відео. Також підтримуються відеодзвінки та голосові повідомлення через додаток Express Chat,

Характеристики HMD Touch 4G:

Габарити: 102,3×61,85×10,85 мм, 100 грамів, IP52

102,3×61,85×10,85 мм, 100 грамів, IP52 Дисплей: 3,2" QVGA, 320×240

3,2" QVGA, 320×240 Камери: 2 Мп (основна, є спалах), 0,3 Мп (фронтальна)

2 Мп (основна, є спалах), 0,3 Мп (фронтальна) Чипсет: 1-ядерний Unisoc T127

1-ядерний Unisoc T127 Пам'ять: 64 МБ ОЗП + 128 МБ ПЗП

64 МБ ОЗП + 128 МБ ПЗП Батарея: 1950 мАг, до 30 годин автономної роботи.

1950 мАг, до 30 годин автономної роботи. Зв'язок: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 3, GPS, USB-C.

Продажі HMD Touch 4G поки стартували в Індії за ціною всього 45 доларів (~1800 грн). У комплект входять зарядний пристрій, кабель, чохол і документація.

