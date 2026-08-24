РФ боїться виводити субмарини в море: 'Калібри' запускають з Новоросійська, - Плетенчук

Підводні човни, які залишаються у строю, перебувають у напівзануреному стані, наголосив речник ВМС.

Підводні човни зі складу Чорноморського флоту РФ, які залишаються у строю, перебувають у Новоросійську у напівзануреному стані та "замангалені", щоб захиститися від потенційних ударів ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, у серпні ворог застосовував "Калібри" один раз – запуск відбувся безпосередньо з гавані Новоросійська, що є дуже небезпечним для самих росіян. Минулого місяця було три застосування, але всі вони також відбувалися безпосередньо з пункту базування.

"Тобто ризик зустрітися з українськими дронами або іншими засобами у морі оцінюється як більш небезпечний, ніж можливість нештатного спрацювання ракетного озброєння у пункті базування", - сказав Плетенчук.

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Він додав, що субмарини, які Росія раніше використовувала для патрулювання акваторії, наразі теж не виходять в море. На озброєнні Чорноморського флоту РФ зараз залишаються у строю щонайменше дві субмарини проєкту 636 "Варшав'янка", які є носіями крилатих ракет морського базування "Калібр", а також "Алроса" дизель-електричний підводний човен проєкту 877В "Палтус".

"Дві "Варшав'янки", які залишаються у строю, - функціонують зараз фактично у режимі виживання. Вони у півзануреному стані. Тобто залишається тільки ходовий місток над водою, й, відповідно, вони замангалені, бо вірогідність отримати удар все одне існує. Використовувати їх зараз за призначенням ворог не наважується", - наголосив Плетенчук.

Росія заблокувала рух у Чорному морі

Як писав УНІАН, зараз цивільне судноплавство у Чорному морі заблоковано Росією - немає навігації, зокрема з портів Великої Одеси. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що через атаки ворога по портовій інфраструктурі та комерційних цивільних суднах, які прямують з портів (чи в порти), роботу "морського коридору" призупинено. За його словами, українські військові працюватимуть над питанням щодо протидії РФ у Чорному морі, констатувавши, що кризові ситуації в акваторії спостерігалися й раніше під час війни.

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