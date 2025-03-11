А ще планшет, схоже, обзаведеться 18,8-дюймовим дисплеєм без складок.

Apple розробила прототип складного iPad Pro з Face ID, розміщеним під екраном, чого ще не було в жодному продукті купертинівців. Про це повідомляє відомий китайський інсайдер Digital Chat Station.

Інсайдер також пише, що інженерний прототип оснащений гнучким екраном з діагоналлю 18,8 дюйма. Можливо, під дисплей перемістять не весь комплекс сенсорів, включно з ІЧ-камерою та ІЧ-проектором, а тільки сам проектор. Для цього може застосовуватися металінза.

Зазначається, що йдеться саме про складаний iPad Pro, а не про складаний iPhone, який очікують у 2026 році. Схожий підхід Apple раніше хотіла застосувати для зменшення Dynamic Island на своїх смартфонах: спочатку перемістити під екран проєктор, а за кілька років – і камеру. Спочатку цей апгрейд планувався до iPhone 17, але тепер, схоже, відкладений до кращих часів.

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Про складаний iPad Pro поки відомо небагато. Джерело каже, що Apple ще не вирішила, як назвати пристрій із гнучким екраном – iPad Pro або MacBook Pro. Усе може залежати від ОС, якій віддасть перевагу кампанія. Деякі інсайдери вважають що чекати на реліз складаного пристрою з 18,8-дюймовим екраном варто не раніше 2028 року.

Марк Гурман з Bloomberg описував цей девайс як щось схоже на "гігантський iPad, який розкладається до розміру двох iPad Pro, що стоять поруч". При цьому прототипи пристрою мають "майже невидиму складку", але стоїть завдання прибрати її абсолютно.

У першому кварталі 2025 року Apple представила чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипі M4 і парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів відбудеться в червні або навіть раніше. І там буде щось навіть крутіше iPhone.

Чутки за пів року до анонсу iPhone 17 говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro стануть першими айфоном із трьома камерами на 48 Мп. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

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