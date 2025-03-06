Apple працює над своїм першим складаним смартфоном. Корейські джерела впевнені, що розкладачка коштуватиме дорого, при цьому компанії доведеться піти на низку компромісів.
За даними відомого аналітика Мін-Чі Куо, Apple відмовиться від Face ID у складаному iPhone на користь Touch ID. Аналогічний варіант використовується в новеньких iPad. Завдяки цьому виробник хоче домогтися товщини 4,5-4,8 мм у розкладеному стані.
Такий смартфон буде схожим на Samsung Galaxy Z Fold, тобто матиме форм-фактор "книжки" з двома екранами: зовнішній на 5,5 дюйма і внутрішній на 7,8 дюйма. Однак, на відміну від пропозицій інших виробників, обидва екрани будуть без складки. Елементи шарніра будуть виконані з нержавіючої сталі і титану.
Що стосується ціни, то, за словами аналітика, смартфон буде орієнтований на "відданих фанатів Apple". Імовірно, ціна першого складного iPhone перевищить не тільки $2000, але, можливо, і $2500 (~100 000 грн).
На цей момент Apple повністю влаштовує формат смартфонів, які вони випускають. Виробництво складного iPhone відбудеться ближче до кінця 2026 року, а презентація очікується на початку 2027-го, можливо, одночасно з iPhone 18e.
Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого все ще немає складного девайса. Тим часом Samsung готується представити сьоме покоління складних Galaxy Z, а Huawei пішла далі і нещодавно випустила перший у світі телефон, що складається втричі.
Що стосується нових iPhone 17, то про них подробиць уже накопичилося багато. Очікується, що всі моделі отримають 24-Мп селфі-камеру і 120-герцові екрани. Також Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх моделей.