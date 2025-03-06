За даними джерела, такий смартфон буде орієнтований на "відданих шанувальників Apple".

Apple працює над своїм першим складаним смартфоном. Корейські джерела впевнені, що розкладачка коштуватиме дорого, при цьому компанії доведеться піти на низку компромісів.

За даними відомого аналітика Мін-Чі Куо, Apple відмовиться від Face ID у складаному iPhone на користь Touch ID. Аналогічний варіант використовується в новеньких iPad. Завдяки цьому виробник хоче домогтися товщини 4,5-4,8 мм у розкладеному стані.

Такий смартфон буде схожим на Samsung Galaxy Z Fold, тобто матиме форм-фактор "книжки" з двома екранами: зовнішній на 5,5 дюйма і внутрішній на 7,8 дюйма. Однак, на відміну від пропозицій інших виробників, обидва екрани будуть без складки. Елементи шарніра будуть виконані з нержавіючої сталі і титану.

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Що стосується ціни, то, за словами аналітика, смартфон буде орієнтований на "відданих фанатів Apple". Імовірно, ціна першого складного iPhone перевищить не тільки $2000, але, можливо, і $2500 (~100 000 грн).

На цей момент Apple повністю влаштовує формат смартфонів, які вони випускають. Виробництво складного iPhone відбудеться ближче до кінця 2026 року, а презентація очікується на початку 2027-го, можливо, одночасно з iPhone 18e.

Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого все ще немає складного девайса. Тим часом Samsung готується представити сьоме покоління складних Galaxy Z, а Huawei пішла далі і нещодавно випустила перший у світі телефон, що складається втричі.

Що стосується нових iPhone 17, то про них подробиць уже накопичилося багато. Очікується, що всі моделі отримають 24-Мп селфі-камеру і 120-герцові екрани. Також Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх моделей.

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