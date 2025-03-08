Щось крутіше за iPhone: усі новинки Apple, які очікуються влітку 2025 року

Повернення AirTag, новий виток розвитку екосистеми розумного будинку і не тільки.

У першому кварталі 2025 року Apple представила чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів відбудеться в червні або навіть раніше.

Ось які очікування у журналістів MacRumors з приводу літніх релізів:

Центр управління розумним будинком

Про цей пристрій говорять уже давно: він стане своєрідним хабом на кшталт Amazon Echo Hub, до якого під'єднуватимуться всі розумні ґаджети в будинку. Настільний девайс буде оснащений сенсорним екраном, вбудованою акустикою, веб-камерою, мікрофоном, Wi-Fi і Bluetooth.

Відео дня

За словами джерел Bloomberg, новинка стане "найбільш значущим релізом Apple у 2025 році", оскільки це перший важливий крок бренду для входження в екосистему розумного будинку.

Mac Pro

Усі комп'ютери Apple вже оновилися до M4 – крім "терки на коліщатках". Очікувалося, що наступне покоління використовуватиме новий чип M4 Ultra, проте нещодавній дебют чипа M3 Ultra у Mac Studio вніс корективи. Apple вже підтвердила, що її чип M4 Max не має роз'єму UltraFusion, який дав би змогу використовувати M4 Ultra в майбутньому.

Варіантів два: або Mac Pro (2025) теж отримає M3 Ultra, або оновиться до M5 Ultra вже у 2026-му.

AirTag 2

За даними Bloomberg, друге покоління трекера отримає нову версію чипа, який точніше показуватиме місце розташування. Також гаджет буде краще інтегрований в екосистему Apple, згадується інтеграція з гарнітурою Vision Pro.

Дизайн AirTag 2 залишиться колишнім. Спочатку компанія хотіла представити друге покоління наприкінці 2024 року. Нова мета – середина 2025-го.

iOS 19

Зрозуміло, без анонсу нової операційної системи влітку – нікуди. Щоправда, довге розгортання функцій iOS 18 не дає змоги розробникам Apple повноцінно взятися за iOS 19, пише Марк Гурман. А отже, нам знову доведеться чекати на обіцяні на WWDC функції протягом наступного року.

Тим часом у травні має вийти iOS 18.5, і очікується, що разом з нею Siri отримає можливість розпізнавати дії на екрані і взаємодіяти з ним, а також відповідати на персональні запити.

Також ходять чутки HomePod mini 2 і Apple Watch SE 3, втім, про дату виходу немає нічого конкретного. Іншими словами, вони можуть вийти влітку а можуть затриматися до кінця року.

Чутки за пів року до анонсу iPhone 17 говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за 5 років оновиться "фронталка", а 17 Pro Max стане першим айфоном із трьома камерами на 48 Мп. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

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