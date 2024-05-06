Скоріш за все, це буде складаний гібрид MacBook чи iPad з двома екранами.

Apple залишається єдиним техно-"гігантом", в асортименті якого немає жодного складного девайса. Компанія намагається голосно вийти на ринок, тому не поспішає з випуском таких пристроїв. Спочатку їхній дебют очікувався не раніше 2026 року, але тепер надходять відомості, що перший складаний гаджет компанії вийде вже наступного року.

Про це йдеться у звіті відомого аналітика Джеффа Пу. За його даними, наприкінці 2025-го Apple почне масове виробництво 20,3-дюймового пристрою зі складним екраном. Раніше джерела повідомляли, що це гібрид MacBook чи iPad із двома екранами.

А вже наприкінці 2026 на ринку має дебютувати складаний iPhone, для якого розглядають два варіанти екрана: 7,9 дюйма і 8,3 дюйма. Це діагональ у розкладеному стані.

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Очікується, що перші складані пристрої від Apple являтимуть собою нову лінійку "яблучних" продуктів, орієнтовану на ринок ультра-високого класу. Для порівняння, сьогодні ціни на складні смартфони конкурентів варіюються від 1000 до 1800 доларів.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що корпорація Apple розробляє гнучкий iPhone із дисплеєм, що "самовідновлюється". Як приклад того, як екран лікуватиме сам себе, згадується ефект пам'яті в деяких матрацах і подушках.

Тим часом Apple готується до випуску нових планшетів iPad Pro і iPad Air та аксесуарів для них. Презентація відбудеться вже завтра, 7 травня. Інших новинок навряд чи варто очікувати.

До кінця 2024 року в Apple ще вийдуть смартфони iPhone 16, про які вже практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

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