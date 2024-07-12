Компанії Apple і Google спростили перенесення фото і відео між платформами. Даний метод буде в першу чергу корисний тим, хто планує перебігти з Android на iPhone.
Як пише MacRumors, новий інструмент дає змогу зробити копію медіатеки "Google Фото" для iCloud офіційно і без сторонніх застосунків. Фактично, сервіс просто робить бекап фото- і відеоархіву, після чого розгортає його в хмарі iCloud.
Як перенести фото з Гугл фото в iCloud
- Відкрити "Google Архіватор" зі смартфона або ПК.
- Вибрати потрібні альбоми та натиснути "Продовжити";
- Вказати "Apple - iCloud Photos" як сервіс, куди буде виконано перенесення даних.
- Увійти у свій Apple ID.
- Дати дозвіл на перенесення даних.
Зазначається, що процес перенесення може зайняти від пари годин до кількох діб, залежно від обсягу імпортованих даних. При цьому всі фото і відео після виконання операції будуть як і раніше доступні в "Google Фото", якщо їх не видаляти.
Ще один важливий момент: перенесення підтримується тільки для особистих облікових записів Google. Неможливо використовувати облікові записи шкіл і організацій, акаунти з увімкненим розширеним захистом, а також облікові записи неповнолітніх для передачі файлів.
Раніше Google оголосила, що їхні нові флагманські смартфони цього року вийдуть на два місяці раніше, ніж усі минулі роки – у середині серпня замість жовтня. Тобто, Pixel 9 з "айфонівським" дизайном вийдуть раніше за нове покоління iPhone.
А вже у вересні пройде масштабна презентація від Apple. Чекаємо на iPhone 16, про які практично все відомо, ювілейні Apple Watch X та ще дешевші Apple Watch SE.