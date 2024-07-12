Тепер перенести всі знімки і відео з "Google Фото" до бібліотеки iCloud можна офіційно і без сторонніх додатків.

Компанії Apple і Google спростили перенесення фото і відео між платформами. Даний метод буде в першу чергу корисний тим, хто планує перебігти з Android на iPhone.

Як пише MacRumors, новий інструмент дає змогу зробити копію медіатеки "Google Фото" для iCloud офіційно і без сторонніх застосунків. Фактично, сервіс просто робить бекап фото- і відеоархіву, після чого розгортає його в хмарі iCloud.

Як перенести фото з Гугл фото в iCloud

Відкрити "Google Архіватор" зі смартфона або ПК. Вибрати потрібні альбоми та натиснути "Продовжити"; Вказати "Apple - iCloud Photos" як сервіс, куди буде виконано перенесення даних. Увійти у свій Apple ID. Дати дозвіл на перенесення даних.

Зазначається, що процес перенесення може зайняти від пари годин до кількох діб, залежно від обсягу імпортованих даних. При цьому всі фото і відео після виконання операції будуть як і раніше доступні в "Google Фото", якщо їх не видаляти.

Відео дня

Ще один важливий момент: перенесення підтримується тільки для особистих облікових записів Google. Неможливо використовувати облікові записи шкіл і організацій, акаунти з увімкненим розширеним захистом, а також облікові записи неповнолітніх для передачі файлів.

Раніше Google оголосила, що їхні нові флагманські смартфони цього року вийдуть на два місяці раніше, ніж усі минулі роки – у середині серпня замість жовтня. Тобто, Pixel 9 з "айфонівським" дизайном вийдуть раніше за нове покоління iPhone.

А вже у вересні пройде масштабна презентація від Apple. Чекаємо на iPhone 16, про які практично все відомо, ювілейні Apple Watch X та ще дешевші Apple Watch SE.

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