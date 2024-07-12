Якщо у вас є смартфон або планшет на ОС Android 5.0, час змінити пристрій на більш свіжий;

Розробники Google оголосили, що більше не будуть підтримувати мобільну операційну систему Android 5.0 Lollipop у нових випусках сервісів Google Play. Найкращим рішенням буде якомога швидше змінити пристрій на більш свіжий, пише 9to5Google.

Ця версія ОС була випущена в листопаді 2014 року, тобто майже 10 років тому. За статистикою пошукового гіганта, сьогодні кількість активних пристроїв з Android 5.0 становить 1,7%. Тобто, мова все одно йде про мільйони користувачів.

Пристрої на базі Android 5.0 Lollipop не припинять різко роботу, але вже не отримуватимуть нових функцій і важливих патчів безпеки, а також можуть перестати підтримувати багато застосунків, включно з фірмовими сервісами Google: карти, відстеження місцеположення, оброблення платежів, єдиний вхід тощо.

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Оновлення сервісів Google Play наразі доступні для Android 6.0 (API рівня 23) і вище.

Це ще один приклад того, як деякі популярні і важливі Android-додатки припиняють свою роботу на старих версіях операційної системи. Раніше Google також підвищила мінімальну підтримувану версію Android для свого браузера Chrome і додатка "Google Календар".

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