Подібне відбувається вже вдруге за рік – перший інцидент був у квітні.

Корпорація Apple розіслала повідомлення про загрози користувачам iPhone у 98 країнах, попередивши їх, що вони могли стати жертвами шпигунських програм. Чи є серед цих країн Україна, невідомо.

"Apple виявила, що ви стали жертвою шпигунської атаки, яка намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов'язаний із вашим Apple ID. Ця атака, найімовірніше, націлена саме на вас через те, хто ви і чим займаєтеся", – йдеться в повідомленні, яке Apple розіслала своїм клієнтам.

У компанії не стали вдаватися в подробиці, хто стоїть за атаками, а також не уточнили конкретні країни, в яких можливі шпигунські зломи. У чому саме полягає мета зловмисників, Apple також поки що не розкриває. У Купертино лише попросили поставитися до попередження максимально серйозно.

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У квітні 2024 року стало відомо про аналогічну розсилку від Apple. Тоді власники iPhone у 92 країнах отримали повідомлення про загрози з боку шпигунського ПЗ. Компанія радила своїм користувачам активувати на смартфоні захист Lockdown Mode і просила не вводити дані Apple ID на неперевірених сайтах.

ЗМІ зазначають, що атаки зловмисником на різні популярні у світі пристрої, зокрема Apple, далеко не рідкість. З 2021 року американська компанія регулярно розсилає подібні сповіщення користувачам, а в лютому 2024 року експерти з безпеки виявили перший у своєму роді шкідник для пристроїв на базі iOS, створений для викрадення біометричних даних осіб.

Нагадаємо, 2022 року Apple додала в iOS Lockdown Mode для захисту iPhone. Це режим підвищеного захисту, який застосовується в тому разі, якщо користувач вважає, що став жертвою таргетованого стеження, або його девайс заражений шкідливим ПЗ. Apple навіть пропонувала хакерам рекордну винагороду за злом цього режиму.

Реліз наступної великої iOS очікується у вересні разом із новими iPhone. Втім, якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Ми робили окрему замітку, де розповідали, як випробувати iOS 18 у справі раніше за інших.

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