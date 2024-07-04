Компанія відмовиться від оптичного сканера відбитків пальців на користь звукового.

У смартфонах Pixel 9, які незабаром дебютують на ринку, Google нарешті розв'яже проблему повільного та ненадійного процесу розблокування. Це стане можливим завдяки переходу на ультразвуковий сканер відбитків пальців замість оптичного.

Про це повідомляє видання Android Authority з посиланням на джерела. Новому поколінню Pixel і майбутнім пристроям дістанеться сканер 3D Sonic Gen 2 від Qualcomm. Ця ж модель стоїть у Samsung Galaxy S24 Ultra.

Сьогодні деякі виробники, зокрема, Samsung і Vivo, вже перейшли на ультразвукові сканери відбитків, які забезпечують більш швидку реакцію. Причому, вони дають змогу розблокувати пристрій, навіть якщо палець вологий або жирний. А ще не вимагають підсвічування екрана, яке дратує при розблокуванні смартфона в темряві.

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Android Authority зазначає, що ультразвуковий сканер отримають усі три моделі Pixel 9, включно з молодшою. Тоді як Pixel 9 Fold (друге покоління складного телефону Google) залишиться з боковим дактилоскопічним датчиком у кнопці живлення.

Зазвичай презентація нових Google Pixel проводиться в жовтні, але цього року компанія вирішила провести її набагато раніше. Вона відбудеться 13 серпня, тобто смартфони Pixel 9 вийдуть раніше за нове покоління iPhone.

Очікується, що в серії Google Pixel 9 вперше буде три моделі, включно з компактним Pixel із потрійною камерою та іншими фішками флагмана .А дизайном вони нагадуватимуть останні Айфони та Galaxy S24.

Також є інформація, що серія Google Pixel 9 запропонує користувачам новий модем Samsung, який замінить Modem 5300, що використовується в Pixel 7 і 8. Однією з ключових особливостей нового модему стане підтримка супутникового зв'язку.

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