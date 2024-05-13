Xiaomi випустить Mix Flip цього літа одночасно з Mix Fold 4 / фото Xiaomi

В асортименті Xiaomi вже є кілька моделей складаних смартфонів, проте всі вони виконані у форм-факторі "книжки". Виробник активно готує до анонсу свою першу "розкладачку" в стилі Samsung Galaxy Flip – і вже є перше зображення смартфона.

Джерело опублікувало живе фото, на якому видно тильний бік Xiaomi Mix Flip. На ньому, окрім іншого, можна розгледіти логотип Leica, який натякає, що камеру "розкладачки" робили з використанням оптики від відомого німецького бренду.

Ззаду розташований модуль подвійної камери, оточений двома світлодіодними спалахами і додатковий дисплей невідомого розміру. На нього буде виводитися час, заряд акумулятора, повідомлення та інша довідкова інформація.

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Xiaomi Mix Flip / Джерело: GizmoChina

Що стосується технічних характеристик, очікується, що складаний смартфон буде оснащений основною камерою на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією зображення і сенсором Omnivision OV60A для телеоб'єктива з 2-кратним збільшенням.

Також пристрій підтримуватиме бездротову зарядку, а корпус буде захищений від води і пилу. Серцем смартфона виступить Snapdragon 8 Gen 3. Є також повідомлення про те, що складаний телефон отримає підтримку супутникового зв'язку.

Очікується, що Xiaomi випустить Mix Flip цього літа, одночасно з Mix Fold 4. Обидві майбутні складні моделі Xiaomi будуть неймовірно тонкими, що, можливо, зробить їх найтоншими на ринку.

Раніше повідомлялося, що Apple прискорила роботу над своїм першим складним пристроєм – це буде такий собі гібрид MacBook або iPad з двома дисплеями. Він вийде наступного року, а вже наприкінці 2026 року на ринку має дебютувати складаний iPhone,

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