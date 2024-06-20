Згідно з останнім витоком, Galaxy S25 і S25 Plus збережуть старі камери та акумулятор.

Хоч серія Samsung Galaxy S24 вийшла відносно недавно, в мережі вже щосили обговорюють флагмани наступного покоління – Galaxy S25. Судячи з ранніх витоків, Samsung має намір сильно прокачати камеру Ultra-моделі, а ось молодші моделі серії апгрейд камери обійде стороною.

Джерела GalaxyClub повідомляють, що Samsung Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus залишаться зі старими камерами, як спереду, так і ззаду. Роздільна здатність головного датчика основної камери становитиме все ті ж 50 Мп – як і у Galaxy S22. Селфі-камера збереже роздільну здатність у 12 Мп.

Крім старих камер, базові моделі Galaxy S25 отримають той самий акумулятор на 4000 мАг, що й у Galaxy S24, тож на серйозний приріст автономності в новому поколінні розраховувати теж не доводиться. Примітно, що конкуренти з OnePlus напередодні оголосили, що батарея 6100 мАг стане новим стандартом для їхніх смартфонів.

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Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію в січні 2025 року і до цього часу корейський бренд планує випустити Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy цього року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. У липні анонсують нове покоління складних смартфонів, новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra і Galaxy Ring – дебютне смарт-кільце. А на осінь компанія запланувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

У вересні свої новинки представить Apple. Про новий iPhone 16 вже майже все відомо, також мають оновити серії AirPods і Apple Watch. Останні, до слова, будуть сильно відрізнятися від попередніх поколінь.

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