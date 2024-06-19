Натільний пристрій стане тоншим, але при цьому отримає більші екрани.

У мережі з'явилася інформація про ювілейні Apple Watch, які анонсують у вересні разом з iPhone 16. Відоміший блогер Мін-Чі Куо стверджує, що нове покоління буде сильно відрізнятися від попередніх поколінь.

Головною фішкою натільного пристрою виявиться його вага і товщина. Годинники стануть тоншими, але при цьому отримають більші екрани: 45 і 49 мм замість 41 і 45 мм у поточних моделях.

Таким чином базова лінійка Apple Watch зрівняється з Apple Watch Ultra – цей просунутий смарт-годинник теж випускають у корпусі 49 мм. Однак ювілейний Watch Series X отримає ще більш тонкі рамки, через що на дисплеї можна буде вмістити більше інформації.

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Крім того, оновлені Apple Watch міститимуть деякі механічні деталі, надруковані на 3D-принтері, щоб знизити виробничі витрати. Цілком можливо, що це позитивно вплине на фінальний цінник.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що ювілейні Apple Watch будуть важливим релізом для Apple і власники актуальних годинників напевно захочуть оновитися. Крім базової лінійки компанія оновить бюджетні SE, які в 2023 році не виходили. А ось Watch Ultra 3 цього року чекати не варто – їхній запуск відкладено на невизначений термін.

Нагадаємо, одним із найочікуваніших анонсів Samsung на майбутній літній презентації стане Galaxy Watch Ultra, новий смарт-годинник компанії, що має скласти конкуренцію Apple Watch Ultra. При цьому коштуватиме він на 100 доларів дешевше.

Раніше експерти обрали найкращі розумні годинники та фітнес-браслети у 2024 році. Серед них є як бюджетні девайси, так і преміальні пристрої.

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