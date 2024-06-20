Чохли для iPhone 16 наочно показали фінальний дизайн з вертикальними камерами

У iPhone 16 Pro і 16 Pro Max блок має залишитися квадратним.

До презентації iPhone 16 залишилося чекати кілька місяців. Секретів про нові айфони майже не залишилося, як мінімум, що стосується зовнішнього вигляду. Якщо "прошки" рекордно виростуть у розмірах, то базові моделі отримають дизайн із вертикальним блоком камер.

У мережі розмістили добірку фото з кольоровими чохлами для iPhone 16, які дають досить чітке уявлення про дизайн цьогорічних телефонів. Вертикальний блок камер буде відсилати до дизайну iPhone 11, але збільшений у розмірах. При цьому спалах буде знаходитися праворуч від об'єктивів.

Уже не секрет, що повернення до вертикальних камер дасть змогу iPhone 16 і iPhone 16 Plus записувати просторові відео для шолома Apple Vision Pro. Оскільки торішні iPhone мають діагональне розташування модулів камери, вони не здатні знімати такі відео.

Відео дня

Нове фото чохлів підтверджує виріз для кнопки "Дія". Нагадаємо, у нинішньому поколінні вона є тільки в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. Також є виріз для нової кнопки Capture (Знімання) на правому торці, яка раніше вважалася "фішкою" iPhone 16 Pro. Її наявність у всіх моделях безумовно буде чудовою новиною для шанувальників Apple.

Оновлений зовнішній вигляд iPhone 16 вже кілька разів підтверджувався різними рендерами і "болванками", тому можна не сумніватися, що саме такий вигляд матиме новий Айфон.

iPhone 16 Pro і 16 Pro Max, на відміну від звичайних моделей, мають зберегти квадратний блок камер. Натомість розміри екранів у них виростуть з 6.1 та 6.7 дюймів до 6,3 та 6,9 дюйма відповідно. Причому ширина рамки екрана складе 1,15 мм і 1,2 мм – це буде рекорд серед усіх смартфонів на ринку.

На цьому редизайн не закінчиться: у 2025 році Apple випустить нову модель із приставкою iPhone 17 Slim із цінником вищим, ніж iPhone Pro Мах. Це буде смартфон "класу люкс" за версією Apple, така собі альтернатива моделям Ultra на Android.

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