Презентація нових пристроїв від Samsung відбудеться в липні.

Презентація нових пристроїв від Samsung відбудеться у середині липня. Одним із найочікуваніших анонсів є Galaxy Watch Ultra, новий смарт-годинник компанії, який має скласти конкуренцію Apple Watch Ultra. За кілька тижнів до анонсу в мережу виклали рендери годинника і розкрили цінник.

У плані дизайну модель Ultra відрізнятиметься від актуальних Galaxy Watch: поверх квадратного корпусу буде встановлено круглий дисплей. Збоку видніється помаранчева кнопка, яка, ймовірно, виконуватиме функції, аналогічні кнопці "Дія" в Apple Watch Ultra.

Передбачається, що корпус годинника буде виготовлено з титану. Також смарт-годинник отримає оновлені датчики та ремінець у новому дизайні.

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Також відома ціна Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Ресурс 91mobiles пише, що топова модель вийде за ціною від 699 до 710 доларів (~28 000 грн). Це майже на $100 дешевше за Apple Watch Ultra 2, з якими новинка Samsung і конкуруватиме.

Що стосується молодших Galaxy Watch 7, у них цінник має бути як у Galaxy Watch 6 - близько 300 доларів (~12 000 грн). Очікується, що майбутній годинник стане першим продуктом Samsung, оснащеним 3-нм чіпом, який має суттєво поліпшити продуктивність і збільшити час автономної роботи.

Також на літній презентації Samsung покажуть нове покоління складних смартфонів і Galaxy Ring – дебютне смарт-кільце виробника, яке оснастять низкою технологій моніторингу здоров'я.

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