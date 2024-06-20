Усі нові смартфони OnePlus стануть 'монстрами автономності': що відомо

Обіцяється автономність два дні при активному навантаженні, крім цього, батарея підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт.

Компанія OnePlus об'єдналася з відомим виробником акумуляторів CALC для створення батарей нового покоління для високопродуктивних смартфонів. Розробку назвали Glacier Battery, і, за словами OnePlus, вона "покладе край проблемам з батареями".

Нова акумуляторна батарея дає змогу отримати більше ємності без збільшення товщини корпусу телефона. Цей акумулятор ємністю 6100 мАг перевершує стандартну батарею OnePlus (5000 мАг) на 22%, при цьому займає на 3% менше місця. До того ж, батарея підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт (від 0% до 100% за пів години).

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Glacier Battery має більшу ємність, ніж середньостатистичний смартфон, але при цьому невеликий за розміром. Для порівняння, якщо ви подивитеся на серію Samsung Galaxy S24, базовий S24 постачається з акумулятором ємністю лише 4000 мАг.

Що стосується терміну служби, то виробник заявляє, що в Glacier Battery використовується низка технологій збільшення терміну служби батареї, і за чотири роки роботи акумулятор втратить не більше 20% своєї початкової місткості.

Першим смартфоном з новим типом акумулятора став OnePlus Ace 3 Pro, який вийде до кінця місяця. Обіцяється висока автономність – два дні при активному навантаженні. Серед інших характеристик смартфона згадується процесор Snapdragon 8 Gen 3 і 24 ГБ ОЗП.

Сьогодні лідером за автономністю вважається Asus ROG Phone 8 Pro. У тестах Tom's Guide він тримає заряд при безперервному використанні майже 19 годин. Показово, що відразу за ним розташувався OnePlus 12R.

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