GeForce GTX 1060, як і раніше, найпопулярніша відеокарта серед гравців.

Щомісяця ігровий сервіс Steam проводить опитування серед своїх користувачів, щоб дізнатися про використовуване в їх комп'ютерах "залізо".

Найпопулярнішою відеокартою, як і раніше, залишається "старий-добрий" GeForce GTX 1060, який встановлений в 7,12% систем. На другому і третьому місцях розмістилися GTX 1650 (6,35%) і GTX 1050 Ti (5,67%).

На якому ПК грає більшість геймерів світу

Процесор – 6-ядерний з частотою 2,3-2,69 ГГц;

ОЗУ – 16 ГБ;

Відеокарта – GeForce GTX 1060;

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують майже 70% гравців Steam.

У цьому місяці, мабуть, найбільш помітною зміною є те, що частка Windows 11 вперше за багато місяців не збільшилася, а навпаки скоротилася на 0,26%. "Десятка", як і раніше, є найпопулярнішою OC з показником в 73,17%.

Раніше УНІАН писав, що AMD випустила нові драйвери для карт Radeon, які у два рази покращують роботу в іграх. Так, наприклад, в Minecraft приріст FPS може досягти 92%.

Також ми збирали п'ятірку бюджетних відеокарт, які "потягнуть" більшість сучасних ігор і відмінно підійдуть для офісної роботи.

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