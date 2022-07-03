Старенька GeForce GTX 1060 стабільно утримує своє перше місце.

Онлайн-магазин Steam підбив підсумки щомісячного опитування своїх користувачів щодо "заліза", яким вони оснастили свій комп'ютер. Свіжа статистика дозволяє дізнатися, на якому ПК грало більшість геймерів світу в червні 2022 року.

Найпопулярнішою відеокартою, як і раніше, залишається старенька GTX 1060. Така карта встановлена в 7.02% систем. На другому і третьому місцях знаходяться GTX 1650 (6,51%) і GTX 1050 Ti (5,36%).

Свіжа статистика Steam про конфігурацію ПК геймерів

6-ядерний процесор з частотою 2,3-2,69 ГГц;

16 ГБ оперативної пам'яті;

GeForce GTX 1060;

OC Windows 10.

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 66% гравців Steam.

У цьому місяці, ймовірно, найбільш помітною зміною є те, що Windows 11 подолала 20-відсотковий рубіж – зростання за місяць на 1,77%. Windows 10 64 bit за цей же час втратила 2,49%, але як і раніше є найпопулярнішою OC з показником в 73,94%.

А тим часом криптовалюта дешевшає, а слідом за нею – відеокарти. У багатьох роздрібних магазинах більшість сучасних графічних процесорів вже продаються за рекомендованою роздрібною ціною або нижче.

Зазначається що на сайтах на кшталт eBay дорогі моделі NVIDIA, такі, як RTX 3080 і 3090, можна придбати на 50% нижче їх прейскурантних цін.

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