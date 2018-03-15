У Тернополі впіймали злодія, який за місяць викрав 10 акумуляторів з вантажівок

Як пояснив затриманий, він пішов на злочин, аби підзаробити - крадені акумулятори, які на ринку коштують 2-5 тис. грн, він продавав за 1 тис. грн.

У Тернополі впіймали злодія, який за місяць викрав 10 акумуляторів з вантажівок. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, всі крадіжки відбувалися вночі, коли транспорт стояв припаркований на автостоянках. З однієї вантажівки злодій забирав одразу дві батареї. У ході проведених слідчо-оперативних заходів працівники затримали підозрюваного. Ним виявився житель Тернополя, 1981 року народження. Як пояснив затриманий, він пішов на злочин, аби підзаробити. Крадені акумулятори, які на ринку коштують 2-5 тис. грн, він продавав за 1 тис. грн. Чоловікові уже оголосили підозру відповідно до ст. 185 частин 1,2 та 3 ККУ (крадіжка).

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