На Тернопільщині тривають роботи з розчищення доріг після снігопаду (фото)

12:11, 16 листопада 2016
Тернопіль
242 0

За добу рятувальники 13 разів надавали допомогу населенню і зв’язку з проблемами, які виникли через засніжені дороги.

Фото служби порятунку 101 у Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема в Збаразьку районну лікарню було доставлено породіллю, в Підволочиському районі з села Токи доставлено хворого до автомобіля швидкої.

Читайте такожНа Тернопільщині розчистили від снігу усі магістральні дороги, рух на дорогах місцевого значення надалі ускладнений

У Тернополі на вул. Микулинецькій та автодорозі Тернопіль–Смиківці відбуксирувано 32 автомобілі, завдяки чому було відновлено рух автотранспорту.

Також техніка рятувальника витягувала зі засніжних пасток трактори, які застрягали при розчищенні доріг, вантажні та легкові автомобілі, карети швидкої допомоги.

Роботи з розчищення доріг після снігопаду в області продовжуються.

Фото служби порятунку 101 у Тернопільській області

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter