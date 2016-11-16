На Тернопільщині тривають роботи з розчищення доріг після снігопаду (фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема в Збаразьку районну лікарню було доставлено породіллю, в Підволочиському районі з села Токи доставлено хворого до автомобіля швидкої.

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У Тернополі на вул. Микулинецькій та автодорозі Тернопіль–Смиківці відбуксирувано 32 автомобілі, завдяки чому було відновлено рух автотранспорту.

Також техніка рятувальника витягувала зі засніжних пасток трактори, які застрягали при розчищенні доріг, вантажні та легкові автомобілі, карети швидкої допомоги.

Роботи з розчищення доріг після снігопаду в області продовжуються.