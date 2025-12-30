Гірська Польща: містичні Карконоші, ласкаві терми та унікальні церкви

В першу чергу з відпочинком у горах в Польщі асоціюється Закопане – місце неймовірної краси, але вже переповнене туристами і з завищеними цінами. Втім, гірська місцевість Нижньої Сілезії також може приємно вразити туристів. Чим саме, розповість УНІАН.Туризм.

З початком повномасштабної війни Росії проти України, сусідня Польща вельми несправедливо розглядається багатьма українцями скоріше як пересадочний вузол, ніж повноцінний туристичний напрямок для відпустки. А, між іншим, це один з найкращих варіантів для тих, хто постійно живе в Україні, трохи перепочити від жахів війни за кордоном, не витрачаючи при цьому багато часу на дорогу і шалені кошти. Тим паче, що Польща, як країна з багатою історією та красивою природою, насправді здатна приємно здивувати навіть досвідчених мандрівників. Плюс українцям тут майже не заважає мовний бар'єр – порозумітися з поляками дуже легко, навіть без знання мов одне одного (але кілька базових фраз польською заради ввічливості все ж радимо вивчити).

На початку грудня 2025 року УНІАН.Туризм на запрошення Польської туристичної організації (Polska Organizacja Turystyczna) та Туристичної організації Нижньої Сілезії (Dolny Śląsk Travel) відвідав південний захід Польщі, щоб трохи більше дізнатися про місцеві можливості для відпочинку. Заглянувши ненадовго у столицю регіону Вроцлав (детальніше про наші враження читайте в окремому матеріалі), пізніше ми перемістилися в його гірську частину – і були приємно здивовані.

Нині ця місцевість активно розвивається в туристичному плані – тут будуються дороги, відновлюється закинута на початку 90-х залізниця, відкриваються нові готелі та цікаві локації, маркуються туристичні маршрути в горах та облаштовується інфраструктура для активного відпочинку, в тому числі інклюзивного.

Відпочивальників тут вже чимало, особливо в літній топ-сезон, але ціни ще не злетіли до небес, як на більш розкручених курортах. Основна кількість туристів приїздить сюди з Польщі, а також сусідніх Чехії та Німеччини – з одного боку, їх тягне сюди історична пам'ять, з іншого, доступніші ціни. Українців поки не так багато, але вони є – в першу чергу це ті, хто переїхав до Польщі з України на початку повномасштабної війни. На тлі цього на місцевих туристичних локаціях вже почали з'являтися україномовні показчики та аудіогіди.

Зручне транспортне сполучення

Вроцлав має добре налаштоване транспортне сполучення з гірською частиною Нижньої Сілезії. Наприклад, до популярного гірськолижного курорту Шклярська Поремба можна доїхати на власному авто за 2-3 години, залежно від заторів (а доволі часто на виїзді з Вроцлава вони бувають чималі).

Крім того, туди курсують пасажирські автобуси – наприклад, популярний європейський бюджетний перевізник FlixBus пропонує по кілька рейсів на день. Ціни на квитки становлять менше 500 гривень, а на дорогу йде в середньому 2,5 години.

Також з Вроцлава до Шклярської Поремби можна доїхати поїздом – за день проходить кілька рейсів, які проводять в дорозі близько 3 годин. Квитки в середньому обходяться в суму від 47 злотих (близько 554 гривень), якщо брати в день виїзду. При завчасній купівлі онлайн на сайті польської залізниці ціни на квитки за маршрутом стартують від 20 злотих (близько 236 гривень).

До речі, місцеві дуже пишаються тим фактом, що цього року місцева станція "Szklarska Poręba Górna" була визнана найкращою маленькою залізничною станцією у світі за версією Міжнародного союзу залізниць (UIC), завдяки своїй унікальній архітектурі, зручності для туристів, екологічним рішенням та інтеграції з гірським ландшафтом нацпарку Карконоші.

До речі, "Szklarska Poręba Górna" – це не просто вокзал. В цій будівлі також є магазин, міні-готель, невеличкий кінотеатр та конференц зала.

І це вже не говорячи про те, що виходячи з вокзалу гості міста одразу виходять на неймовірну гірську панораму!

Втім, це далеко не єдине гірське містечко Нижньої Сілезії, куди туристи можуть легко потрапити з Вроцлава потягом або автобусом – такі цікаві локації, як Єлена Гура, Сверадов Здруй, Карпач чи Свідниця теж цілком доступні.

До самого Вроцлава можна доїхати з прикордонного Перемишля поїздом менш ніж за шість години, а при завчасній купівлі квитків – за 30 діб на старті продажів – ціни на них стартують від вельми приємних 24 злотих (близько 282 гривень). Якщо ж купувати в день виїзду, до буде значно дорожче – 81-106 злотих (близько 950-1245 гривень).

Готелі на будь який смак і бюджет

Як ми вже згадували, нині цей гірський регіон активно забудовується під туризм. Звісно, іноді це викликає невдоволення місцевих жителів, але також це приносить в ці містечка роботу, доходи і пристойну інфраструктуру.

Варіантів для проживання тут чимало – від невеличких затишних еко-садиб та приватних апартаментів до великих комфортних готелів зі СПА, але якщо хочеться встигнути підшукати хороший варіант на літо за приємними цінами (традиційно ближче до топ-сезону вони зростають), то краще бронювати за кілька місяців наперед.

Під час нашої подорожі нас приймав готель Happy Valley в Шклярській Порембі – сімейний курорт з чудовим гірським краєвидом. Готель позиціонує себе як "зелений", також дозволяється проживання з тваринами.

На його території є цілорічний СПА-комплекс з басейном, джакузі та саунами, а також літній басейн на вулиці з неймовірним краєвидом на кори (це ідеальна інстаграмна локація!).

В готелі також є великий ресторан (також з краєвидом), де подають дуже різноманітні і смачні сніданки. Є навіть фільтр-кава – приємний бонус, враховуючи що навіть в найкращих готелях світу кава на сніданках далеко не завжди смачна.

Також готель пропонує чимало варіантів для активного дозвілля та екскурсію – наприклад, в нього є партнерська програма з парком розваг Dinopark, а також прокладені стежки до кількох мальовничих локацій, в тому числі Zakręt Śmierci (що перекладається як "смертельний вигин").

Ціни на найскромніші одномісні номери в цьому готелі наразі стартують від 121 злотої за ніч (близько 1426 гривень), тоді як стандартний двомісний номер обійдеться в суму від 247 злотих (близько 2911 гривень). Стандартні номери з максимальним розміщенням чотирьох осіб коштують від 266 злотих (близько 3135 гривень), більші апартаменти на чотирьох осіб – від 335 злотих (близько 3948 гривень), а сімейні апартаменти максимум на шість осіб – від 459 злотих (близько 5410 гривень).

В усіх номерах є власна ванна кімната, праска, фен, чайник, холодильник та загалом усе необхідне для комфортного відпочинку. За додаткові послуги може стягуватися додаткова плата.

Загалом по Шклярській Порембі на популярних сайтах з бронювання житла доступні більше сотні варіантів розміщення, з середніми цінами від 2100 гривень за двомісні номери.

Тим часом, проживання в Єленій Гурі буде помітно дешевшим – в середньому від 1500 гривень за скромні двомісні апартаменти.

Є в Карконошах і такі розкішні варіанти розміщення, як готель Hotel Gołębiewski Karpacz – величезний all inclusive-курорт в місті Карпач, з краєвидом на гори. Це мережевий заклад, створений відомим польським бізнесменом Тадеушем Големб'євським – загалом у Польщі є чотири готелі цієї мережі, п'ятий готується до відкриття.

Цей готель буде чудовим варіантом для тих, хто полюбляє атмосферу найкращих турецьких курортних готелів з системою "все включено" – тут є кілька ресторанів, конференц-зали, бенкетні зали, величезна СПА-зона, спортзали, дитячі кімнати, екскурсії, магазини, читальні зали та багато іншого.

Крім того, протягом року в готелі проводиться кілька масштабних подій – від міжнародного економічного форуму, що вже понад 30 років є найбільшою платформою для зустрічей у Центральній та Східній Європі, до великого новорічного балу, номери під який повністю розкупаються задовго до грудня.

Щоправда, і ціни тут кусаються – ніч в одномісному номері обійдеться в суму від 1281 злотої (близько 15 000 гривень), а двомісному від 1370 злотих (близько 16 150 гривень). Щоправда, в ціну включене одразу усе – сніданок та другий прийом їжі на вибір, аквапарк, спортзал, дитяча кімната та вечірня програма в готелі.

До речі, ресторан типу "шведський стіл" в готелі просто величезний – там пропонують смачну їжу на будь який смак, від традиційної польської до здорової та екзотичної.

Можливості для активного відпочинку

Гірський масив Карконоші, що є частиною Західних Судет, – відносно невисокий. Його найвища вершина Снєжка, розташована на кордоні з Чехією, має висоту 1602 метрів. Також тут немає занадто крутих гірських перевалів, тож це ідеальне місце для хайкінгу – як для досвідчених туристів, так і початківців, в будь-яку пору року.

При цьому Карконошський національний парк належать до Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО – відповідно, туристи тут мають дотримуватися суворих правил поведінки, а для забудовників діють чимало обмежень. І це означає, що на деяких ділянках тут можна насолодитися дивовижною природою, не зіпсованою людиною.

Карконоші пропонують туристам безліч варіантів для відпочинку. Наприклад, в районі Шклярської Поремби, Карпача та Сверадув-Здруя працюють сучасні гірськолишні курорти – з підйомниками, штучним засніженням та усією необхідною інфраструктурою.

Водночас по всій території регіону прокладені якісні туристичні маршрути, зі зрозумілим маркуванням та зонами відпочинку.

Хто ж хоче помилуватися краєвидами, але не хоче чи не може надто напружуватися (ну або має небагато часу), може скористатися кількома оглядовими майданчиками.

Оглядовий майданчик Sky Walk в Сверадув-Здруй

Один з них – оглядова вежа Sky Walk в курортному містечку Сверадув-Здруй. Піднявшись на конструкцію висотою 65 метрів, яка ззовні нагадує божевільний атракціон в парку розваг, але насправді є дуже легкою для подолання (близько 800 метрів круговим дерев'яним настилом), можна побачити дивовижні краєвиди Карконошів на 360 градусів.

Любителі гострих відчуттів можуть вийти на прозору підлогу не верхівці вежі, а також спуститися вниз довжелезною гіркою-трубою (але вона працює лише влітку).

Вартість дорослого квитка для підйому на вежу становить 69 злотих (близько 812 гривень), також є гнучка система знижок та групових пропозицій.

Водночас звертаємо увагу на те, що за несприятливих погодних умов підйом на вежу заборонений, тож краще перевірити перед поїздкою, чи вона працює саме в цей день. Більше інформації можна дізнатися на сайті.

Підйомник на гору Стог Їзерський

Гондольний підйомник Ski & Sun у вже згаданому вище містечку Сверадув-Здруй – один з найбільших і найсучасніших у польських Судетах, і він чудово підходить як для лижників взимку, так і для пішохідних туристів і велосипедистів протягом усього року.

Приблизно за вісім хвилин можна проїхати трасу довжиною 2172 метри в зручних закритих кабінках-гондолах, розрахованих максимум на вісім осіб.

На горі ж на туристів чекають мальовничі краєвиди на Їзерські гори.

Втім, не варто засмучуватися, якщо раптом буде туман – на вершині гори Стог Їзерський прокладено низку пішохідних маршрутів різної тривалості та складності, вздовж яких можна насолодитися свіжим повітрям та незайманою природою.

А ще ця вершина є зоною, захищеною від світлового забруднення, тож це популярне місце для астротуризму, тобто споглядання за зірками. Піднятися на гору (а потім спуститися) можна як на підйомнику, так і пішки, на велосипеді чи авто, тож якщо затриматися до пізнього вечора після закриття підйомнику, варіанти спуститися все одно будуть.

Ну а можна заночувати на вершині – дорого-багато в комфортних апартаментах на верхній станції підйомника або ж дешево-суворо в наметах.

Вартість проїзду на підйомнику в обидва боки стартує від 74 злотих для дорослого (близько 870 гривень), тільки нагору – від 64 злотих для дорослого (близько 753 гривні), а тільки вниз – 58 злотих для дорослого (близько 682 гривні). За годину до закриття спуск коштує 35 злотих для дорослого (близько 412 гривень). Більше інформації можна дізнатися на сайті.

Релакс в термах в Теплиці

Після активного катання на лижах чи хайкінгу в горах хто ж не любить відпочити в басейні, сайні чи СПА? Як ми вже зазначали, багато готелів у горах Нижньої Сілезії пропонують гостям басейни та СПА-зони. Воно й недивно, адже в умовах теплих і малосніжних зим покладатися виключно на гірськолижний відпочинок не варто.

Втім, якщо хочеться зануритися в термальні води по повній – то варто їхати до Єленої Гури, а точніше, її району – Теплиці, відомого своїми гарячими термальними водами та питними лікувально-оздоровчими мінеральними водами. Загалом, це чи не найкращих оздоровчий курорт в усій Польщі.

Зокрема, ми мали можливість випробувати на собі комплекс Termy Cieplickie, крита частина якого працює цілий рік, але також там є вуличний аквапарк, який працює лише влітку.

Взимку гості можуть скористатися внутрішніми басейнами та джакузі з середніми температурами від +29 до +35 градусів, також є можливість виплисти на вулицю у два термальні басейни з температурою +35 градусів (і там дійсно тепло перебувати навіть в мороз).

Крім того, у комплексі можна скористатися кількома саунами та льодовою кімнатою.

Ціни тут залежать від часу доби та набору послуг. Наприклад, скористатися лише окремими басейнами і термами з 8 до 9 ранку можна за 27 злотих (близько 317 гривень), тоді як дві години відпочинку в комплексі з 9 до 19 дня коштують 52 злотих (близько 611 гривень). У вечірні часи з 19 до 22 дві години відпочинку обійдуться в 48 злотих (близько 565 гривень). За відвідування СПА-зони доведеться заплатити додаткові 10 злотих (близько 118 гривень). Більше інформації можна дізнатися на сайті.

Якщо ж у вас буде трошки більше часу в Теплиці, то загалом там можна знайти чим зайнятися.

Природознавчий музей в Теплиці

Наприклад, завітати до місцевого природничого музею, розташованого в одній з будівель комплексу церкви Святого Івана Хрестителя – під час реставрації на її стінах знайшли унікальні фрески другої половини 17 століття, що є одним із найцікавіших зразків барокового живопису в Нижній Сілезії. Хоча б заради них варто завітати до музею.

Сам же музей пропонує відвідувачам чималу колекцію опудал тварин, птахів і комах, від визнаних майстрів справи. І ні, жодна жива тварина спеціально для колекції не вбивалася. Більше інформації можна дізнатися на сайті.

Історичний центр Теплиці

Поряд розташований доволі красивий і цікавий Кафедральний собор Івана Хрестителя, ще кілька історичних будівель з історією та великий парк для прогулянок.

Ще одна місцева гордість – анімаційний театр "Здройовий", побудований ще у першій половині 19 століття. Всередині він виглядає вражаюче, і насправді пропонує вистави не лише для дітей, але й для дорослих.

Палац Шаффготч в Теплиці

Ще одна знакова будівля – Палац Шаффготч прямо біля парку і центральної променади Теплиці.

Побудований наприкінці 19 столиця місцевою впливовою дворянською родиною Шаффготчів в стилі ренесанс, у наші часи він став будівлею філіалу Вроцлавського політехнічного університету.

Відповідно, потрапити всередину до нього просто так туристи, на жаль, не можуть, окрім одного дня на рік – 18 травня, в Міжнародний день музеїв.

І, повірте, тутешня багато прикрашена актова зала і приміщення ректорату дійсно того варті.

Вечеря в Теплиці

Ну а завершити вечір можна в одному з місцевих ресторанів. Наприклад, ми завітали до ресторану історичного готелю Caspar, щоб спробувати традиційні шніцелі та піроги.

До речі, цікавий факт: у меню польських ресторанів можна побачити страву pierogi ruskie з сирно-картопляною начинкою. Звісно, українські відвідувачі одразу обурюються. Але, насправді, ця страва походить страва походить з регіону Червона Русь (Східна Галичина), і аж ніякого стосунку до російських окупантів не має.

Пізнавальні екскурсії

Водночас гірська Нижня Сілезія також пропонує туристам чимало можливостей для екскурсійного туризму, наприклад, коли втомитесь від хайкінгу або буде погана погода. Але ж можна просто включити ці локацій в свій великий пішохідний маршрут регіоном.

Костел Миру в Свідниці

Однією з головних родзинок регіону є Костел Миру (Kościół Pokoju) в місті Свідниця – об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО та найбільша дерев'яна барокова церква Європи.

Церкву заклали у середині 17 століття, по завершенню Тридцятилітньої війни – це дійсно дуже цікава історія, тож радимо взяти екскурсію або хоча б аудіогід (українська мова там теж є).

Цікаво, що ззовні церква виглядає як величезний фахверковий будинок в типовому німецькому стилі. Причому це комплекс костелу включає кілька будівель.

Всередині ж це бароко – з усіма характерними атрибутами у вигляді безлічі пухкеньких янголяток, золота та розписів.

На відвідування самого костелу включно з прослуховуванням аудіогіду зазвичай йде близько 40 хвилин, тоді як прогулянка його навколишньою територією займає ще близько години.

Дорослий квиток на екскурсію до церкви кошту 15 злотих (близько 177 гривень), пенсійний та студентський – 12 злотих (близько 142 гривень), а дитячий – 8 злотих (близько 95 гривень).

До речі, також туристи можуть зупинитися на ніч в одній з прилеглих до території костелу історичній будівлі – одномісний номер обійдеться в 200 злотих (близько 2357 гривень), а двомісний в 350 злотих (близько 4125 гривень). Не так вже й дешево, як для готелю при релігійній установі, але досвід цікавий.

Крім того, на вході до костелу є затишний ресторанчик 7 Niebo, де можна смачно перекусити після екскурсії сумішшю польсько-німецької кухні.

Ввечері ж в Костелі Миру нерідко влаштовують концерти класичної чи органної музики – і це все дуже атмосферно.

Більше інформації можна дізнатися на сайті.

Костел Ванг в Карпачі

Не менш цікавою туристичною локацією в регіоні є костел Ванг (Kościół Wang) в Карпачі – абсолютна нетипова для Польщі релігійна установа. Річ у тім, що звели цю витончену і складну будівлю ще на початку 13 століття в… Норвегії. Втім, до середини 19 століття будівля прийшла в занепад і місцеві жителі вирішили побудувати собі замість неї нову церкву.

Однак видатний норвезький художник Юган Крістіан Даль загорівся ідеєю врятувати будівлю – і він витратив близько десяти років на те, щоб відшукати покупця на стару церкву, організувати її перевезення та відреставрувати на новому місці.

В підсумку він звернувся по допомогу до прусського короля Фрідріха-Вільгельма IV, який погодився забезпечити перевезення костелу до столиці Пруссії Потсдаму. Втім, на якомусь етапі щось пішло не так і розібрана церква застрягла в польському порту Шецин – і в підсумку, замість Берліну поїхала до гірського селища Карпач (на той момент це була частина Пруссії), на пагорб на висоті 885 метрів над рівнем моря.

Костьол дійсно вражає відвідувачів деталями, особливо оригінальною різьбою, а також загальною атмосферою.

Крім того, з прилеглої території відкриваються неймовірні краєвиди, а поряд є невеличкий цвинтар, де поховані багато цікавих історичних персоналій.

До речі, нині костел Ванг – це не просто музей, це також діюча церква місцевої євангелічно-лютеранської парафії.

До костелу є під'їзна дорога, але ми радимо трошки прогулятися пішки через лісочок від парковки Wang або іншої зручної для вас локації.

Якщо заходити до церкви як турист, то дорослий квиток коштуватиме 16 злотих (близько 188 гривень), а дитячий і студентський – 9 злотих (близько 106 гривень). Перед поїздкою до костелу краще ознайомитися, коли саме він відкритий для екскурсій. Більше інформації можна дізнатися на сайті.

Карконоські Таємниці в Карпачі

Тим часом, відпочивальників з дітьми в Карпачі може зацікавити музей Карконоські Таємниці (Karkonoskie Tajemnice), який пропонує гостям дізнатися трошки більше про місцеві легенди, центральною фігою яких є так званий Дух гір.

Все це робиться в інтерактивному та ігровому форматі, з купою інсталяцій, мультимедійних стендів та воскових фігур.

Дитячий квиток в музей коштує 29 злотих (близько 342 гривень), а дорослий – 36 злотих (близько 424 гривень). Більше інформації можна дізнатися на сайті.

Дослідити місцеві пивоварні

Якщо ж бажаєте зануритися трохи глибше в місцеві пивоварні традиції та насолодитися смачною регіональною кухнею, радимо завідати до ресторану Restauracja u Hochoła в Шклярській Порембі.

Кухня там дійсно смачна та регіональна, але порції дуже великі, тож радимо реально оцінювати свої сили – і краще брати порції на двох, щоб скуштувати різне. Ми, наприклад, були неймовірно вражені пірогами з сочевицею та грибами.

Сама броварня Browar Mariental нині є однією з найкращих у Польщі – пиво, яке тут варять, неодноразово отримувало нагороди як на національних, так і міжнародних конкурсах.

Основними тут є чотири сорти – і їх усі можна спробувати, замовивши дегустаційний сет. Якщо ж пиво дуже сподобається, можна придбати з собою в пляшках. Більше інформації ви можете дізнатися на сайті закладу.

Попри те, що їхати до гір Нижньої Сілезії трошки довше, це місце того варте – зрештою, переваг набагато більше, та й транспортне сполучення там вельми зручне.

