Гірськолижна Туреччина: розсікаючи схилами згаслого вулкану Ерджіяс

У більшості українських туристів Туреччина асоціюється переважно з ледачим пляжним відпочинком у форматі all inclusive. Однак в період пандемії коронавірусу багато наших співвітчизників, опинившись відрізаними від європейських гірськолижних курортів, відкрили для себе Туреччину з іншого боку. Адже в одній з найдоступніших для нашої людини в ці нелегкі часи країн світу можна відшукати відразу кілька гідних уваги локацій для лижників і сноубордистів. Одну з них – курорт Ерджіяс на вершині згаслого тисячі років тому вулкану – УНІАН.Туризм проінспектував особисто.

Туреччина – країна хоч і сонячна, але гори є гори. І тому навіть в цій традиційно пляжній країні близько шести місяців на рік на гірських вершинах лежить сніг. Тож зовсім не дивно, що в Туреччині успішно працюють кілька гірськолижних курортів. Один з них – Ерджіяс, який наша редакція буквально днями проінспектувала в рамках прес-туру, організованого Міністерством культури і туризму Турецької Республіки.

Чому Туреччина?

В умовах пандемії коронавірусу, коли звичні для українських мандрівників зимові напрямки закрили свої кордони, і без того популярна серед наших співгромадян Туреччина стала справжнім порятунком. Дотримуючись усіх необхідних заходів безпеки, навіть у періоди дії найжорсткіших карантинних обмежень для місцевих жителів, країна створила максимально комфортні умови для іноземних туристів. Так, станом на середину лютого 2021 року, українцям достатньо лише за 72 години перед поїздкою до Туреччини здати тест на коронавірус, заповнити спеціальну анкету під час польоту і обзавестися страховкою, що передбачає покриття витрат на лікування коронавірусу. Йти на самоізоляцію або здавати тести по прибуттю до Туреччини, як і по поверненню додому до України, нашим співгромадянам не потрібно. Детальніше про те, як діючі в Туреччині карантинні обмеження стосуються туристів, ви можете дізнатися за посиланням.

Варто відзначити, що за час нашої поїздки до Ерджіясу ми зустріли доволі велику кількість українців – як в готелях, так і на трасах. Багато з них зізнаються: в минулі роки звикли кататися в Європі, проте цього року через карантинні обмеження змушені були шукати альтернативу. Ерджіясом більшість українських любителів активного зимового відпочинку залишилися задоволені: ціни тут цілком доступні, часом навіть дешевше, ніж на українських гірськолижних курортах, а сервіс в рази кращий. До того ж, турки вже давно заточені під нашого туриста, тому проблем з комунікацією на місці також немає.

Трохи історії та фактів про Ерджіяс

Сам по собі Ерджієс, або ж Ерджіяс (Erciyes) – це великий стратовулкан на південному сході Анатолійського плоскогір'я в 25 кілометрах від міста Кайсері (Kayseri). З максимальною висотою 3864 метрів над рівнем моря, він є найвищою горою центральної Малої Азії. Гора має дві вершини, а на її схилах розташувалися ще 28 конусів. Історія свідчить, що вулкан активно вивергався приблизно в 6880 році до н. е., а остання вулканічна активність була помічена аж в 253 році н.е. Тож зараз все безпечно.

Гірськолижний курорт Ерджіяс почали активно розвивати з 2005 року, коли район приєднали до муніципалітету Кайсері. Хоча і до цього протягом декількох десятиліть ця гірська місцевість користувалася великою популярністю серед місцевих жителів – одні приїжджали покататися на санках з дітьми, інші порозсікати на лижах, а треті просто помилуватися незвичними сніговими пейзажами. Залишалося лише питанням часу, коли хтось візьметься за розвиток повноцінного гірськолижного курорту на цьому місці.

Дивіться самі: коли в Кайсері тепло і сонячно, можна проїхати буквально півгодини на машині – і ви вже розсікаєте серед снігу в горах. Наприклад, під час нашого візиту в середині лютого, в місті вдень температура піднімалася до +15, і це був той так необхідний промінчик світла і порція вітаміну D після української зими. Але вже в горах температура трималася на рівні нуля, до обіду піднімаючись до невеличкого плюса.

Втім, наші місцеві колеги нарікають: зима цього року видалася незвично теплою для регіону Центральна Анатолія, де знаходяться Кайсері та Ерджіяс. Так, якщо зазвичай гірськолижний сезон тут починається з грудня, коли вже вдосталь «природного» снігу, то цього року зима була безсніжною аж до середини січня, що на додаток до новорічних коронавірусних обмежень в Туреччині істотно попсувало тутешній гірськолижний сезон. Зрозуміло, в таких умовах місцевий туристичний бізнес готовий зробити все для того, щоб гості залишилися задоволені, й це нам, туристам, тільки на руку.

При цьому представники курорту підкреслюють: хоча основний сезон в Ерджіясі випадає на грудень-березень, а сам курорт закривається для катання на початку травня, найкраще для любителів активного гірськолижного відпочинку підходять лютий і березень, коли тут вже достатньо «натурального» снігу, а світловий день поступово збільшується. Тож час у вас ще є. Тим більше, що з цього тижня в Туреччині знову похолодало і випало багато снігу.

Інфраструктура Ерджіяса

Знадобилося 6 років роботи і 200 мільйонів євро інвестицій, щоб зробити з Ерджіяса повноцінний гірськолижний курорт європейського рівня. За цей час його обладнали сучасними підйомниками і снігопушками за австрійськими технологіями, які забезпечують достатній сніговий покрив навіть в умовах малосніжної зими, а також необхідною супутньою інфраструктурою.

Повноцінно оновлений курорт Ерджіяс запрацював з 2011 року, і з тих пір продовжує розвиватися. Зона катання розташована на висоті в діапазоні від 2 до 3 тисяч метрів над рівнем моря, а довжина трас коливається приблизно від 1 до 2,5 кілометра. Зараз тут 34 траси різних рівнів складнощів, загальною довжиною трохи більше 100 кілометрів: 1 зелена для новачків, 12 синіх трохи складніше, 15 червоних вже крутіше і 6 чорних для найдосвідченіших екстремалів. Зону катання регулярно об'їжджають 25 патрулів, готових в будь-який момент надати вам допомогу.

Практично всі гірськолижні траси на Ерджіясі з'єднані між собою, а тому можна легко переходити з однієї на іншу, в тому числі за допомогою численних підйомників – всього їх на даний момент 14, плюс ескалаторні підйомники для дітей і саночників. Завдяки всьому цьому вдається вдало розосередити відпочиваючих по всій території. А це в умовах пандемії великий плюс.

Хоча не будемо приховувати – найбільша кількість любителів активного відпочинку збираються саме біля центрального підйомника з закритими кабінками, а тому в періоди пікових навантажень доведеться трохи постояти в чергах. Все ж веде він до відносно нескладної трасі, його найлегше знайти, і саме на ньому в гори піднімаються ті туристи, які їдуть просто піднятися на вершину не з метою катання.

Більша частина тутешніх підйомників працює тільки в гірськолижний сезон, проте деякими можна користуватися цілий рік. Все ж Ерджіяс вельми популярний серед місцевих жителів в будь-який час року. Причому далеко не всі їздять сюди для того, щоб кататися на лижах або сноуборді.

Так, за даними глави керуючої компанії курорту Ерджіес, пана Мурата Джаїта Джинги, безпосередньо покататися на Ерджіяс приїжджають лише 10% від усіх відвідувачів, сумарна кількість яких в докарантинні часи досягала 2 мільйонів осіб на місяць. І тільки 400 тисяч туристів за рік були іноземцями. Деяким гостям просто хочеться помилуватися гірськими пейзажами, прогулятися або ж влаштувати пікнік.

Тим більше, що на під'їздах до курорту навіть облаштовані спеціальні альтанки для приготування шашликів – місцеві цю справу дуже люблять. Користуватися ними можна безкоштовно, головне, тільки встигнути зайняти вільну, оскільки бажаючих більш ніж достатньо. Тож в топовий період на шляху до Ерджіясу навіть в пробці можна трохи поштовхатися, а парковки будуть забиті.

Скі-паси і оренда спорядження на Ерджіясі

Важливим атрибутом будь-якого гірськолижного курорту є скі-паси (від англійського Ski pass), завдяки яким, власне кажучи, і можна проїхатися на підйомнику. На Ерджієсі діє єдина система скі-пасів, тому по одній і тій же картці можна їздити на всіх підйомниках. Причому одним квитком можуть користуватися відразу кілька відпочиваючих. Ще один плюс місцевої системи скі-пасів – картку абсолютно не обов'язково кожного разу діставати з кишені та прикладати до турнікету, вона відмінно зчитується і на невеликій відстані через одяг.

Якщо говорити про вартість скі-пасів на гірськолижному курорті Ерджіяс, то тут доволі широкий вибір варіантів і цілком приємні ціни: можна купити одноразову поїзду за 17 турецьких лір (близько 2,5 долара США), абонемент на 7 підйомів за 85 лір (трохи більше 12 доларів), а також картки на 14, 30, 50, 100 і 200 підйомів. Чим більше підйомів в абонементі – тим вигідніше. Детальніше з цінами ви можете ознайомитися за посиланням.

Також прямо на курорті можна взяти в оренду спорядження для катання і навіть спеціальний гірськолижний одяг – відповідні послуги тут пропонують більше десятка компаній, контакти яких можна дізнатися за посиланням. Так, компанія Zirve, послугами якої ми скористалися, пропонує орендувати лижі або сноуборд за ціною від 120 лір (близько 17,5 доларів) за цілий день, тоді як санчата обійдуться в 25 лір (трохи більше 3,5 доларів). Черевики дають в оренду за 80 лір (приблизно 11,5 доларів), штани і куртку – по 50 лір за кожен елемент одягу (трохи більше 7 доларів), а шолом (вони на Ерджіясі обов'язкові для всіх, хто катається) і окуляри – по 30 лір за одиницю (до 4,5 доларів). А ось рукавички в оренду взяти не вийде – можна тільки купити на місці, оскільки це аж надто індивідуальний атрибут.

До слова, Ерджіяс відмінно підходить для тих, хто хоче вперше спробувати свої сили в катанні на лижах або сноуборді. По-перше, завдяки великій кількості трас і їх вдалому розосередженню по території курорту, новачки практично не перетинаються з тими, хто катається професійно на більш складних трасах. По-друге, тут працює великий штат інструкторів, готових вам допомогти освоїти перші ази. Про те, як підготуватися до свого першого гірськолижного досвіду і що прихопити з собою на гірськолижний курорт, ви можете прочитати в нашому великому матеріалі.

Зазвичай курорт також може запропонувати великий вибір додаткових послуг за цілком адекватними цінами. Наприклад, тут легко можна пообідати за 10 євро на двох. Вибір точок харчування досить великий – від невеликих точок з фастфудом (особливою популярністю користуються бутерброди з місцевими гострими ковбасками «суджук», все ж це м'ясний регіон) до ресторанів з оригінальним дизайном, панорамними видами і цікавою кухнею. Кілька точок харчування навіть можна відшукати на вершинах витягів. Однак, зрозуміло, через пандемію коронавірусу послуги обмежені, а місцеві кафе працюють тільки на винос. Поїсти в ресторані за столиками можуть тільки постояльці готелів.

Також на курорті нерідко проводяться різні змагання і додаткові активності. Наприклад, навіть зараз у гостей є можливість нічного катання. Особлива місцева розвага – руповий спуск по центральній трасі із запаленими фаєрами в руках. Виглядає це дійсно ефектно!

Корисний лайфхак. Якщо раптом, по приїзду в Ерджіяс, вас зустріне тепла і сонячна погода, радимо вирушати кататися з самого ранку, коли сніг ще не підтанув. Його хоч і намітають в разі необхідності гарматами, але сонце все ж робить свою справу. До того ж, приїхавши раніше, ви зможете уникнути черг – все ж більшість відпочиваючих підтягуються до полудня, особливо якщо вони живуть не на самому курорті, а їдуть з міста. Ну а якщо перед катанням ви хочете перевірити ще раз, яка зараз ситуація на трасах, можна подивтися на онлайн-камери за посиланням.

Де жити любителям гірськолижного відпочинку в Ерджіясі

У любителів гірськолижного відпочинку, які приїжджають покататися на гору Ерджіяс, є відразу два основних варіанти розміщення – в місті Кайсері в 25 кілометрах від зони катання або безпосередньо на території курорту. Всю поїзду на Ерджіяс з України можна організувати або самостійно, або за допомогою численних туроператорів, тут вже справа смаку і наявності вільного часу на підготовку.

Як пояснив пан Джинги, на даний момент на самому курорті працюють кілька готелів, здатних розмістити 1,5 тисячі гостей, плюс в місті доступні ще 6 тисяч місць. При цьому, за його словами, інфраструктуру на самій горі продовжують активно розвивати, і протягом 5 років планується збільшити кількість місць для відпочиваючих безпосередньо на самому курорті до 5 тисяч.

Цілком прогнозовано, жити в Кайсері дешевше, ніж на курорті. Так, на найближчі вихідні в місті доступно до 20 варіантів розміщення в готелях різних категорій, у кожного з яких є відповідний сертифікат безпеки щодо COVID-19 (хостелам на даний момент через пандемію працювати заборонено). Ціни стартують від 440 гривень на добу за найскромніший двомісний номер в простіших готелях без харчування, тоді як вартість проживання в готелях категорії 3-4 зірки стартує від 1200 гривень на добу за двомісний номер без харчування. Ціни за ніч у двомісному номері п'ятизіркового готелю стартують від 2700 гривень на добу без харчування. За бажання можна замовити за доплату одноразове, дворазове чи триразове харчування в готелях.

Проживання в Кайсері зручне тим, що туристам будуть доступні магазини, другий за величиною базар Туреччини, харчування в ресторанах на винос, а також можливість відвідування історичних пам'яток.

Для любителів небанального відпочинку підійде затишне містечко Талас, що практично є передмістям Кайсері. Тут можна підшукати апартаменти на двох за ціною від 1400 гривень на добу. Ціни трохи дорожчі, ніж в Кайсері, проте в цьому районі панує своя особлива атмосфера, не дарма ж це улюблене місце хіпі-туристів. Тут багато симпатичних вуличок з невеличкими будиночками, яскравих фотогенічних деталей на вулицях і незвичайних кафешок.

Для тих же, хто налаштований виключно кататися – краще підійде варіант проживання саме на території гірськолижного курорту Ерджіяс. Тим більше, що тільки у постояльців готелів наразі є можливість харчуватися в комфортних умовах за столом, а не «на винос». Правда, за такі зручності доведеться гарненько доплатити – ціни на проживання в готелях на горі Ерджіяс стартують від 100 євро.

Як дістатися до Ерджієса

Почнемо маршрут з України. Ми добиралися до Кайсері з Києва авіарейсом Turkish Airlines з пересадкою в Стамбулі. Саме за таким маршрутом пропонують летіти більшість авіакомпаній. Перший відрізок шляху з Києва до Стамбула ми подолали на комфортному літаку Boeing 787 Dreamliner. Перед посадкою всім пасажирам роздали спеціальний гігієнічний набір, в який входять маска і дезінфікуючі серветки, а також індивідуальні навушники. Так, незважаючи на те, що рейс триває менше двох годин, в літаку є спеціальний дисплей з інформацією про політ і доволі непоганим підбором фільмів, а також серіалів, музики, ігор і навіть онлайн-трансляцій. Тут же можна зарядити мобільний телефон і скористатися платним wi-fi. Крім того, в польоті пасажирам видали пайок у вигляді пляшки води, пакетика соку, кексу і бутерброда з сиром. Все в індивідуальній упаковці. Другу частину перельоту ми провели на літаку скромніше, де також був дисплей для розваг, проте набір фільмів складався з проектів турецького виробництва.

До центру Кайсері від аеропорту їхати приблизно 5 кілометрів, що дуже зручно. Дістатися можна або на регулярних автобусах за ціною в межах 1-2 євро, або на таксі – воно обійдеться не дуже дорого, в межах 25-30 євро. Оскільки таксисти в Туреччині зобов'язані їздити за лічильником, тарифи фіксовані. Але краще відразу звертайте увагу, що лічильник включений.

Аналогічно, вже з Кайсері до Ерджіяса можна дістатися на регулярних автобусах за ціною квитка приблизно 1,5 євро за поїздку. Крім того, деякі готелі пропонують своїм гостям трансфери. Також трансфери організовують турфірми, які відправляють туристів з України до Туреччини за путівкою.

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У наступному нашому матеріалі ми розповімо трохи докладніше про те, що варто подивитися в Кайсері та Таласі, а також відправимося на екскурсію в зимову Каппадокію.

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Марина Григоренко

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Редакція дякує Офісу з питань культури та інформації посольства Турецької Республіки в Україні за організацію поїздки

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