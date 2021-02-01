Головна зміна, що сталася зі Стамбулом за останній рік, полягає в тому, що вперше за багато десятиліть місто не поспішає встигнути все, і це йому однозначно на користь.

Один з найбільших мегаполісів світу - турецький Стамбул - і в умовах пандемії коронавірусу продовжує приймати туристів.

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Про те, чим живе Стамбул в умовах карантину, УНІАН.Туризм розповів керівник напрямків Туреччини і Тунісу туроператора Join UP! Євген Романчук.

Новий темп життя, до якого світ змушений пристосовуватися через пандемію COVID-19, для такого величезного і живого міста, як Стамбул, теж незвичний. Новий життєвий уклад, нові правила і розпорядок дня. Але він продовжує варити міцну каву, прокидатися під звуки мінаретів і чекати свого гостя. Вперше за багато десятиліть Стамбул не поспішає встигнути все, і це йому однозначно на користь.

Про головне: що і як працює?

Якщо ви турист, надягайте маску, зручне взуття і гуляйте хоч всю ніч. Обмеження на пересування містом поширюється тільки на місцеве населення: після 21:00 на вулицю ні ногою.

Ну, а про маски ми не жартуємо. Поблажок і винятків не буває. Штрафи за порушення масочного режиму доволі серйозні: від 900 до 3150 лір.

Громадський транспорт працює за системою проїзних Istanbulkart, але тільки тепер до цієї карти кріпитися HES код або «код здоров'я». Найшвидший і найпростіший спосіб його отримати - завантажити додаток HES і ввести необхідні дані. Таким чином уряд країни обмежує доступ хворих до найбільш завантажених транспортних артерій і локацій міста. До речі, це ж правило поширюється і на служби таксі. Звісно, будуть винятки, але в більшості випадків вас все-таки попросять пред'явити код.

Міські ресторани, кафе і бари працюють виключно на винос і до 24:00. Це правило не поширюється на готельні заклади: підкріпитися тут можна згідно з офіційним графіком роботи на сайті готелю.

Продуктові магазини трохи відкоригували свій графік: у будні дні купити все необхідне можна з 10:00 до 20:00, але по вихідних потрібно встигнути до 17:00.

Але ось сходити в кіно або на концерт не вийде. Все, що про розваги, тимчасово під забороною. І дитячі майданчики, до речі, теж.

Історичні пам'ятки: щось змінилося?

Швидше ні, ніж так. 99% звичних нам локацій відкриті та чекають на свого гостя.

Ось перелік того, що зараз недоступно туристу або працює в обмеженому доступі:

Цистерна Базиліка. Закрита на реконструкцію через можливе руйнування.

Стамбульський Акваріум. Відкритий в будні, але не працює по вихідних.

Музей Карі. Тут тимчасово проводять реставраційні роботи, тому візит доведеться відкласти на інший раз.

Екскурсії по Босфору. Доступні тільки в будні дні.

В іншому ж - ніяких обмежень: класична туристична програма або унікальний тур по нетиповим локаціях. Місто все також відкрите для тих, хто хоче побачити всі його куточки.

Ось орієнтовний список must-see, щоб ви точно нічого не пропустили: Блакитна Мечеть, Мечеть Айя-Софія і мечеть Сулейманіє, Палац Топкапи і парк Гюльхане, Палац Долмабахче, Археологічний музей Стамбула і довгі босфорські прогулянки.

Погода: але холодно ж?

Босфорська зима вельми непередбачувана штука. Так, бувають дощі й вітер, але без снігу, паморозі та неприємного мінуса. А те, що сонце визирає рідше, вам навіть на руку: менше туристів, а, значить, велика ймовірність розглянути місцеві локації у всій їх величі.

Вдень температура повітря піднімається до +10°C.

Улудаг: чи варто їхати?

Але не Стамбулом єдиним. Улудаг - чарівний гірськолижний курорт в 2-3 годинах їзди від міста. Вершини потопають у снігу з грудня по березень. Тут 31 траса для катання і близько 20 ресторанів, щоб кожен знайшов блюдо за смаком.

А якщо лижі або борд - не ваша історія, тоді прямуйте в довколишню Бурсу. Це, до речі, перша столиця Османської імперії.

Зміни: коли чекати ослаблення карантинних заходів?

Ймовірно, ближче до березня. Весна - особливий час для міста, саме цей сезон багатий на туристичний інтерес.

В'їзд і виїзд: що потрібно знати?

Для того, щоб перетнути кордон з Туреччиною, необхідно надати негативний результат ПЛР-тестування. Зробити його потрібно не пізніше, ніж за 72 години до прильоту. Також необхідно подбати про страховку. Але є і хороші новини: по поверненню в Україну ніяких тестів і самоізоляції.

І маленька ремарка: не бійтеся жити. Адже зовнішні обставини не повинні диктувати правила гри. Та й навіщо чекати більш зручного часу, якщо є зараз?

Що ще можна відвідати в Туреччині

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Автор: УНІАН