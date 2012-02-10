Близнюк обіцяв обласній владі розборки через борги за газ

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк викликав керівників органів місцевої влади регіонів, що мають заборгованості за газ, звітувати на засіданні Кабінету Міністрів.

Про це він сказав під час селекторної наради, передає УНН.

"Взагалі не проводилось розрахунків за спожитий газ у 2012 році підприємствами Вінницької, Волинської, Луганської, Миколаївської, Рівненської та Тернопільської областей", - зазначив А.Близнюк.

Він викликав представників місцевої влади регіонів-неплатників зі звітом на засідання уряду.

"Готуйтесь, ми з вас спитаємо. Донецька, Дніпропетровська, Харківська – ті, в кого найбільша заборгованість по областям. Готуйтесь на засідання Кабінету Міністрів зі звітом цього питання. Одне з засідань Кабміну буде присвячене цій темі. І ті області, про які я казав раніше - Вінницька, Волинська, Луганська, Миколаївська, Рівненська та Тернопільська – теж готуйтесь. Я окремо з кожним з вас проведу таку роботу", - зауважив А.Близнюк.

Також, він доручив своєму першому заступнику розробити заходи щодо персональної відповідальності щодо представників місцевої влади регіонів-боржників.