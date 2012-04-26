Молода жінка упала з підводи і втопилася

У Хмыльницькому районі, що на Вінниччині, загинула молода жінка, яка не справилася з керуванням гужової повозки.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницький області.

Трагедія сталася близько десятої години вечора.

Подружжя разом зі своїм шестимісячним сином поверталося додому з сусіднього села. Молоді люди їхали на гужовій повозці, якою керувала жінка. В цей час чоловік сидів поруч та тримав на руках маленького сина. На крутому спускові біля ставка кінь перелякався та пішов у воду. Внаслідок такої непередбаченої поведінки тварини віз перекинувся, і родина опинилася у воді. Чоловік, тримаючи на руках немовля, почав кликати на допомогу. Його дружина зникла під водою. Люди, які прибігли на крик, надали допомогу батькові та малюку і самотужки розпочали пошуки жінки, але марно.

Наразі працівники міліції, рятувальники та водолази шукають тіло потерпілої.