Сьогодні Вінниччина ще не знатиме про "нарізку" мажоритарних округів

Член Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування Сергій Подгорний (фракція ”БЮТ-Батьківщина”) заявляє, що Адміністрація Президента «телефонним дзвінком» скасувала засідання ЦВК, на якому мала бути ухвалена постанова про визначення меж мажоритарних округів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами С.Подгорного, один із членів Центральної виборчої комісії повідомив йому про вказівку з Адміністрації Президента скасувати заплановане на 16.00 засідання ЦВК.

«Втрутилась Адміністрація Президента і засідання відмінили, а членам ЦВК сказали: чекайте, ми вам дамо готовий проект постанови, за який ви проголосуєте», - заявив С.Подгорний, посилаючись на представника ЦВК.

При цьому він нагадав, що, згідно із законом про вибори, визначення округів має бути затверджено до 30 квітня.