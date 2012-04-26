Вінниччина відзначатиме 650-річчя Синьоводської битви

У Хмільницькому районі відбулася наукова конференція „Синьоводська битва 1362 року – визначальна подія в історії України”.

Загалом Хмільницький район має гарну самобутню історію. Його земля в свій час входила в славнозвісне Болохівське князівство, вона тісно пов’язана із національно-визвольною боротьбою українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким. Тут пролили свою кров українські козаки гетьмана Івана Виговського. На цій землі написаний цікавий історичний твір – Хмільницький літопис. Тут сталися битви гайдамаків під час Коліївщини, польських повстанців 1830-1831 років. Також тут активно діяли загони народного месника Устима Кармелюка, а пізніше чинили відчайдушний опір повстанці Якова Гальчевського під час визвольних змагань. На цій землі прославили себе воїни під час німецько-радянської війни 1941-1945 років. Всього й не перерахувати.

Але є сторінки історії Хмільницького краю, які потрібно ще відкрити. Одна із таких – Синоводська битва 1362 року русько-литовських військ під проводом князя Ольгерда проти ординських ханів Качибея, Котлубуга та Дмитра-Солтана.

Красномовним підтвердженням того, що для Вінниччини ця подія має важливе значення, є відповідні розпорядження голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також рішення районної та міської ради, якими затверджено заходи щодо підготовки та відзначення в районі славної 650-ї річниці вікопомної битви на Синій Воді (Сниводі).

Як повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА, виступаючи на конференції, заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова, наголосила на тому, що на превеликий жаль, до цього часу не локалізовано місце цієї грандіозної битви, хоч останнім часом з’являється все більше переконливих аргументів на користь Сниводи, що в Хмільницькому районі.

«Вважаю, що для встановлення історичної справедливості мають бути використані всі наявні методи, способи, засоби, зокрема, дослідження історичних джерел, топоніміка, гідроніми, фольклор та історіографія, - відзначив під час свого виступу голова райдержадміністрації Олег Томашук, - Ми повинні використати тематику Синьоводської битви спільно із рекреаційними заходами для військово-патріотичного виховання молоді. Адже загальновідомо, що той народ, який не знає минулого – немає майбутнього».

По тематиці битви на Синій Воді виступали краєзнавці, науковці та журналісти, серед яких були і гості з Республіки Білорусь.

Загалом говорилося про історичну важливість та міжнародне значення перемоги українсько-литовсько-білоруського війська у Синьоводській битві, в результаті якої з-під золотоординського іга було визволено Поділля, наводилися аргументи, які вказують на місце битви – пограниччя Волині, Київщини і Поділля на річці Снивода, в районі сіл Уланів (град Синя Вода), Воронівці, Рибчинці, Зозулинці, Білий Рукав Хмільницького району.

Участь у заході також прийняли голова районної ради Василь Чмелюк та міський голова Василь Грушко, вчителі історії загальноосвітніх шкіл району та міста, представники місцевих політичних партії, громадських організацій та засобів масової інформації.

За результатами засідання було прийнято відповідну резолюцію, яка, зокрема, передбачає проведення подальшої дослідницької роботи з метою остаточної локалізації Синьоводської баталії.