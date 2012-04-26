Президент нагородив Миколу Бойчука орденом

Голову Вінницької міської організації „Союз Чорнобиль України”

„УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 287/2012 Про відзначення державними нагородами України

За мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, багаторічну активну громадську діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю: Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня БОЙЧУКА Миколу Петровича - голову Вінницької міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

26 квітня 2012 року”

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter