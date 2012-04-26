Президент нагородив Миколу Бойчука орденом
16:05, 26 квітня 2012Вінниця
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Голову Вінницької міської організації „Союз Чорнобиль України”
„УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 287/2012
Про відзначення державними нагородами України
За мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, багаторічну активну громадську діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
БОЙЧУКА Миколу Петровича - голову Вінницької міської громадської організації «Союз Чорнобиль України»
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
26 квітня 2012 року”
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