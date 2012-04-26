Вінниця назбирала до міського бюджету 291 млн. гривень

За три місяці поточного року до бюджету міста Вінниці мобілізовано 291 млн. гривень , що на 26.6% більше від показника минулого року.

Про це повідомила Директор департаметну фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

До загального фонду надійшло 258.8 млн.грн. і це на 17.6% менше від показника минулого року.

За словами пані Луценко, зменшення надходжень власних і закріплених доходів є результатом внесення змін до Бюджетного кодексу України, згідно з якими з 1 січня 2012 року для пілотних регіонів, у яких відбувається реформування системи охорони здоров'я, до бюжетів міст обласного значення замість 75% податку на доходи фізичних осіб зараховується лише 50%.

Умовні втрати бюджету за цей період склади 33.8 млн. гривень. Більша частина цих втрат замінена дотацією вирівнювання. Відтак, частка трансфертів у бюджеті Вінниці зросла з 48 до 66%.

У порівняльних умовах темпи зростання власних і закріплених доходів до минулого року склали 111.7%