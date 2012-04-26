Вінничан запрошують відсвяткувати День визволення від рабства

1 травня у Вінниці Автономний Опір відзначатиме день солідарності і боротьби за визволення працюючих мас з найманого рабства.

Про це повідомляє Інтернет-портал http://opir.info.

”Тепер, коли в нашій країні встановилась відверта терористична диктатура найбільш реакційних, найбільш українофобських, найбільш злочинних елементів фінансового капіталу, революція стає невідворотною. Нашим завданням є зробити цю революцію не лише антирежимною, але антисистемною, що означає ліквідацію капіталістичних відносин”, - йдеться у повідомленні.

"Україні потрібна не чергова буржуазно-демократична революція, а справжня соціалістична революція, що призведе до знищення експлуатації людини людиною. Для нас загальне добро стоїть перед особистим, тому ми вимагаємо передати засоби виробництва до суспільної власності, владу – в руки об’єднань працюючих, міжнародні відносини – на розсуд вільних народів. Для звільнення українського та всіх інших народів потрібне створення безкласового суспільства, запровадження прямого народовладдя і знищення імперіалізму.

Отже, на демонстрації 1 травня 2012 року ми виступимо за:

- Суспільну власність

- Пряме народовладдя

- Антиімперіалізм

Приходьте в чорному одязі і беріть чорні прапори. Приводьте друзів і поширюйте інформацію про марш".