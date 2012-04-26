У Вінниці – найстаріший хор в Україні

Більшості з шанованих пані – учасниць хору - уже давно за сімдесят. Проте вони активно гастролюють та виступають на різноманітних святах і фестивалях. Усі вони - учасниці найстарішого хору в Україні, який ще 25 років тому створили у Вінниці.

Зараз аматорський колектив – це понад сорок учасників. У кожного своя життєва історія та характер, але об’єднує їх усіх пісня. Вишукані зачіски та макіяж – і шановані пані просто молодіють на сцені, адже саме гарна музика і творчість стирає усі часові кордони, – стверджують учасниці хору. І щотижня репетирують годинами складні мелодії та вигадують нові пісні.

Репертуар у цьому хорі різноманітний, але найбільше душа цих шанованих пані лежить до народних та воєнних пісень. Жінки говорять, що разом з цими мелодіями пройшла їхня молодість. Найстарішій учасниці - 91 рік. Таїсія Коновалова говорить, що співати для неї – це задоволення, вона має гарний голос і безмежну любов до творчості.

Незважаючи на шанований вік учасників – хор активно гастролює, об’їздив безліч концертів та фестивалів.

Між собою учасники називають колектив «Відродження», ніби доводячи власним досвідом, що в житті немає нічого неможливого.