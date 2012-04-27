Союзниками з "Фронту змін" на мітингу "Батьківщини" і не пахне

09:28, 27 квітня 2012
Вінниця
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Регіональний вимір об'єднання опозиції?(Оновлено).

П'ятниця, 27 квітня, - у Вінниці день політики.

Депутати облради потроху підтягуються на сесію, а під стінами будівлі ОДА збираються опозиціонери.

Нагадаємо, вчора обласна організація ВО “Батьківщина” заявила про намір провести мітинг на знак протесту проти тортур, завданих Юлії Тимошенко, коли її силоміць доправляли з в'язниці до лікарні.

Наразі біля центрального входу в ОДА вже зібралося близько 60 мітингувальників. Майорять прапори “Батьківщини”, “Свободи” та “НРУ”.

Політичних гасел ще не піднесли, натомість стоять люди з лозунгами, які ганьблять владу за бездіяльність в питанні спроб рейдерського захвату Кирнасівського цукрозаводу.

До речі, щодно віднайдених союзників “Батьківщини” з “Фронту змін” не було жодного.

9.30. На мітинг підійшли ще чоловік 60 і лідери обласної "Батьківщини" Людмила Щербаківська та "Свободи" Олексій Фурман.

Людмила Щербаківська оприлюднила позицію депутаів облради - членів партійної фракції, які висловлюють осуд діям влади стосовно Тимошенко та усіх політичних ув'язнених.

Вона висловила сподівання, що колеги по депутатському корпусу підтримають звернення фракції до Президента України з вимогою припинити політичні переслідування опозиційних діячів, котре вона збирається оприлюднити на сесії.

Хвилин за 20 від початку мітинг закінчився.

Залишився пікет НРУ на підтримку працівників Кирнасівського цукрозаводу.

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