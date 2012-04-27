У кінотеатрі Коцюбинського – "Земля забуття"

В день роковин Чорнобильської трагедії, 26 квітня, у кінотеатрі ім.М.Коцюбинського м.Вінниці стартував показ кінострічки „Земля забуття” з українкою Ольгою Куриленко в головній ролі.

«Земля забуття» - міжнародна робота: Польща, Німеччина, Франція, Україна та США. Знімала кінострічку режисерка з Франції - Міхаль Боганим. Фільм було презентовано на Міжнародному Венеціанському кінофестивалі на початку вересня 2011 року.

Над стрічкою працював і голівудський продюсер Ігор Лопатьонок, який родом з України.

Завершено роботу на фільмом режисерки з Франції про аварію на ЧАЕС.

На думку продюсера, вихідця з Дніпропетровська, який нині працює у Лос-Анджелесі, картина добре передає реальні події у Чорнобилі. «Ми вміємо робити ілюзію. Як сказав Сергій Параджанов: «Для того щоб знімати війну, не потрібно робити війну». Ті речі, які потрібно було знімати в зоні відчуження, ми там знімали», - каже Лопатьонок. Також зйомки проходили у Слов’янську Донецької області, Одесі, Києві. Знімали для того, щоб в глядача було відчуття правдивості того, що відбувається на екрані, а також історичної достовірності. продюсер упевнений, що для України хороший шлях - це спільні розробки, адже є професіонали, які можуть знімати кіно, але немає можливостей для цього.

В центрі сюжету фільму "Земля забуття" - дівчина Ганна з Прип’яті. За сюжетом, вона святкує власне весілля 25 квітня 1986 року, звідки її жениха пожежника терміново викликають на роботу, щоб нібито загасити лісову пожежу. Він був одним з перших ліквідаторів, і перетворився з людини на реактор ...

Святкова подія максимальна контрастно відбивається на тлі катастрофи, від якої постраждала вся планета. На самому факті трагедії режисер не концентрується, приділяючи більше уваги відчуттям і внутрішнім переживанням головної героїні, а потім показує її ж через 10 років після страшної трагедії.

На плечі Ольги Куріленко ліг важкий тягар - зіграти веселу життєрадісну дівчину і втомлену від життя та переживань жінку, на якій життя і страшні події залишили свій важкий відбиток в одному фільмі. І це, на думку критиків, їй повністю вдалося. У "Землі забуття" вона змогла влитися в образ української жінки і відкрити глядачеві свою драматичну грань акторської майстерності. Крім того, варто відзначити, що Куріленко здивувала своїм досконалим знанням мов. У фільмі "Земля забуття" вона говорить як російською, так і українською та французькою мовами практично без акцентів. Драматичність героїні Ольги полягає у внутрішніх коливаннях жінки, яка не може покинути свій рідний будинок в Прип’яті назавжди, а повертається сюди за старими спогадами і відчуттями знов і знов в ролі гіда для іноземців, незважаючи на перспективніші можливості - життя у Франції з чоловіком, який її шалено любить.

Трагедія на Чорнобильській АЕС вже не раз була точкою опори для різних кіносюжетів. Останніми роками були представлені стрічки "В суботу" Александра Міндадзе та "Аврора" Оксани Байрак.

Протее критики зауважують, що фільм "Земля забуття" абсолютно несхожий на згадані вище стрічки. Режисер Міхаль Боганім вирішила не концентрувати увагу на самому факті аварії, як більшість її попередників, а показати життя людей, які борються з її наслідками - не так фізичними, як моральними, тому велика частина подій фільму відбувається в 1996 році - через 10 років після аварії.

Тижневий показ у кінотеатрі ім.М.Коцюбинського триватиме у Зеленому залі, сеанси 10.00, 15.55. До речі, на перші два покази 26 травня вже приходили кіноглядачі.