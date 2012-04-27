Чотири підприємства отримали 8 млн. гривень бюджетного відшкодування

Відповідно до критеріїв, визначених Податковим кодексом України, автоматичне бюджетне відшкодування по деклараціях за січень та лютий 2012 року отримали 4 платники на загальну суму 7922,3 тис. грн., що складає 36,8 % до загальної суми заявки.

Про це повідомив відділ контролю за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ ДПС у Вінницькій області.

Зокрема, відшкодування отримали ТОВ „Барлінек Інвест” - 5392,46 тис. грн., ТОВ „Глуховецький каоліновий завод” - 2291,1 тис. грн., ТОВ „ВТН” - 141,97 тис .грн., ПП „Агроальянс плюс” - 96,79 тис. грн.



