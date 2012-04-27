Вільшанці відсвяткували 105-річчя автора "Шхуни "Колумб"

25 квітня 2010 року у с. Вільшанка Крижопільського району відбулись урочисті заходи з нагоди 105-ої річниці від дня народження відомого українського письменника Миколи Петровича Трублаїні ( 25.04.1907р. – 04.10.1941 р.) .

Про це повідомило управління у справах преси та інформації вінницької ОДА,

Урочисті заходи проходили біля літературного музею письменника.

Доля подарувала Миколі Трублаїні 34 роки життя, але це були роки творення, невтомних творчих пошуків, служіння своєму народові, рідній Батьківщині. Його життєвий і творчий шлях – це подвиг, який захоплює нас. Коли розпочалася війна, письменник на передовій брав участь у запеклих кровопролитних боях.

Він загинув як патріот, у священній боротьбі проти фашизму, але він живий у наших спогадах, у своїх творах.

Пам’яті Миколи Трублаїні було присвячено літературно – мистецьку композицію, з якою виступили працівники районного Будинку культури, школярі місцевої загальноосвітньої школи, представлено виставки: картин, рушників, книг.

До погруддя пам’ятника письменнику-земляку, що знаходиться в центрі села, від учасників урочистостей було покладено живі квіти.