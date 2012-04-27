У Вінницькій міськлікарні сплачували компослуги "за того парня"

Порушення на суму понад 135 тис. грн виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Вінницької міської клінічної лікарні № 1 за період із вересня 2009 до грудня 2011рр.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

З них 115 тис. грн. становлять порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів. Практично усі вони були відшкодовані та усунені ще до завершення контрольного заходу.

Зокрема, всупереч законодавства, протягом 2010 – листопада 2011 рр. більш як 70 тис. грн із загального фонду медичний заклад витратив на оплату комунальних послуг, спожитих орендарями та структурними підрозділами лікарні, що надають платні послуги (профогляди, стажування лікарів-інтернів тощо).

За рахунок коштів загального фонду в лікарні виплатили ще й зарплату медпрацівникам, котрі надавали зазначені платні послуги, що призвело до зайвого витрачання 33 тис. грн.

Окрім згаданих, виявлені й порушення при нарахуванні заробітної плати, відпускних та сплаті внесків до державних цільових фондів, безпідставне списання медикаментів та продуктів харчування тощо – усього на загальну суму майже 12 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства на п’ятьох посадових осіб Вінницької міської клінічної лікарні № 1 складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи та Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради.