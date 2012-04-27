Вінницькому "Ровеснику" – 40 років!

У залі музично-драматичного театру ім. Садовського гучним концертом відсвяткували 40-річчя народного ансамблю танцю "Ровесник" Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Серед запрошених були представники обласної влади, гості з управління культури та обласного відділу профспілок.

– Я була свідком того, як зустрічали цей ансамбль в Німеччині, Франції та Бельгії під час презентації Вінницької області в Європі, – розповіла у вітальному слові депутат Вінницької обласної ради Наталія Гетце. – Тоді вся площа зривалась оваціями, європейці ділились враженнями та підтанцьовували під українські мотиви.

Колектив з близько 40 танцюристів щороку частково змінює свій склад. Є в ансамблі і невелика підготовча група, яку веде 86-річна Марія Резник. Вона ще з 1972 року працює з "Ровесником".

Постійні поїздки за кордон, участь у конкурсах та фестивалях поповнюють музей колективу нагородами та відзнаками. Василь Бондарчук, незмінний керівник "Ровесника", постійно тримає руку на пульсі подій і вже 40 років не дає ансамблю зійти зі сцени без овацій залу. За роки існування ансамбль відвідав з концертами всю область, гастролював по Україні, виступав в Москві, Польщі, Румунії, Чехії, Болгарії, Словаччині, Португалії, Франції, Швейцарії, Німеччині Іспанії та на Канарських островах.