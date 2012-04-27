Вінницький адмінсуд подарував собі на 5-річчя кіно

Вінницький окружний адміністартивний суд відсвяткував 5-річчя з дня заснування.

Суддівський корпус та праціників апарату привітали голова обласної Ради Сергій Татусяк, заступник голови Вищого адміністративного суду України М.Цуркан, заступник голови Державної судової адміністрації І.Балаклицький, судді ВАСУ та адміністративних судів з інших регіонів.

С.Татусяк вручив в.о. голови Вінницького окружного адміністративного суду Віталію Свентуху 4-томник «Історія України» з побажанням писати історію суду у 5-му томі видання.

Також привітав Вінницький окружний адміністративний суд перший його очільник, а нині голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин.

У своїй вітальній промові Віталій Кузьмишин відзначив нелегкий шлях Вінницького окружного адміністративного суду в ході його становлення та зауважив: «За час своєї діяльності ВОАС був ініціатором усіх нововведень у адміністративному судочинстві, але найвищим показником та найголовнішою відзнакою роботи суду є те, що в минулому році Вищим адміністративним судом України за наслідками касаційного перегляду рішень Вінницького окружного адміністративного суду ВОАС визнано кращим за сталістю, зрозумілістю та якістю судових рішень».

Голова ВААС побажав колективу суду невпинного руху вперед, реалізації усіх планів і задумів, а також нових перемог та прагнень на ниві здійснення правосуддя.У ході урочистих зборів низка суддів ВОАС були нагороджені пам’ятними подарунками, Почесними грамотами та Подяками Вищого адміністративного суду України та інших інстанцій судової системи.

Крім того, усім присутнім продемонстрували відеофільм про організацію та 5-річну діяльність Вінницького окружного адміністративного суду.

Довідка: 25 квітня 2007 року Вінницький окружний адміністративний суд розпочав свою процесуальну діяльність. Станом на березень 2012 року на посади суддів призначено та обрано 21 особу.