Лісники і пожежники тренувалися гасити лісові пожежі

Лісівники Вінниччини провели спільні з Управлінням МНС України тренування з метою відпрацювання взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів ГУ МНС України у Вінницькій області та Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства при гасінні лісових пожеж.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Тренування пройшли на базі Михайлівського лісництва ДП "Вінницький лісгосп".

До початку пожежонебезпечного періоду 2012 року лісівники запровадили комплекс профілактичних та попереджувальних протипожежних заходів. Наразі з метою запобігання розповсюдження вогню на суміжній території влаштовано 84 км мінералізованих смуг, перекрито 120 позапланових лісових доріг.

Проведено 240 рейдів з дотримання протипожежних вимог у лісовому фонді. Виявлено і притягнуто до адміністративної відповідальності 7 порушників.

Лісівники нагадують, що іще в березні 2011 р. голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига видав розпорядження "Про посилення охорони лісів області від пожеж у 2011-2013 роках", яке включає в себе і питання обмеження доступу людей у лісові масиви, лісопосадки. На виконання цього розпорядження створено оперативний штаб, до якого ввійшли представники МВС, МНС, держпідприємств лісового господарства, розроблено мобілізаційно-оперативний план, яким передбачено залучення під час ліквідації лісових пожеж людей.

Попереду місяці сонячної погоди, час відпусток і дитячих канікул.І лише особисте правильне ставлення людини до лісу та власна відповідальна поведінка стануть запорукою збереження зеленого багатства України.

Відтак, Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства звернулося до кожного жителя Вінниччини з проханням дотримуватися під час травневих свят правил протипожежної поведінки в лісі та особисто стати на сторожі зелених багатств Вінниччини.