За перший квартал Вінниця потратила 337 млн. гривень

Видатки бюджету м. Вінниці у першому кварталі 2012 року склали 337 млн. гривень.

Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

Обсяг бюджетних видатків за січень-березень перевищив минулорічний показник на 36.8%.

Видатки загального фонду склали 288.4 млн. гривень, або 85.5% від загальної суми видатків, що на 30% більше проти минулорічного показника.

Бюджет зберіг свою соціальну спрямованість. На захищені статті було спрямовано 91.45 всіх видатків.

Обсяг видатків на вказання статті зріс проти торішнього на 3.2%.