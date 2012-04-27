За перший квартал Вінниця потратила 337 млн. гривень
10:59, 27 квітня 2012Вінниця
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Бюджетні видатки
Видатки бюджету м. Вінниці у першому кварталі 2012 року склали 337 млн. гривень.
Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.
Обсяг бюджетних видатків за січень-березень перевищив минулорічний показник на 36.8%.
Видатки загального фонду склали 288.4 млн. гривень, або 85.5% від загальної суми видатків, що на 30% більше проти минулорічного показника.
Бюджет зберіг свою соціальну спрямованість. На захищені статті було спрямовано 91.45 всіх видатків.
Обсяг видатків на вказання статті зріс проти торішнього на 3.2%.
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