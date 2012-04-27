"МОРІС" поновили в реєстрі підприємств паливно-енергетичного комплексу

Набуло чинності рішення Вінницького окружного адміністративного суду про задоволення позову ТОВ ВКП «Моріс» щодо його поновлення у реєстрі підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомила прес-служба Вінницького апеляційного адміністративного суду,

Нагадаємо, що Законом України від 23 червня 2005 року № 2711-VI визначено комплекс організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу, перед якими є заборгованість, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії. Вказаний Закон сприяє поліпшенню фінансового становища таких підприємств для запобігання їх банкрутству шляхом урегулювання процедурних питань і впровадження механізмів погашення заборгованості та розрахунків.

Так, постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 25 квітня 2008 року у справі №2а-1535/08/0270 задоволено позов товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства «Моріс» до Міністерства палива та енергетики України про скасування наказу № 39 від 31.01.2007р. у частині виключення ТОВ ВКП «Моріс» з реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, а вказаний наказ у зазначеній частині визнано протиправним та скасовано.

В свою чергу, Вінницький апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції у цій справі, постановивши 05 квітня 2012 року ухвалу про залишення його без змін.

Адміністративними судами першої та апеляційної інстанції було встановлено, що наказом Міністерства палива та енергетики України № 568 від 10.11.2005 року затверджено перелік підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості та відповідають вимогам пункту 1 статті 1 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», до якого, зокрема, включено товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство «Моріс». Однак наказом Міністерства палива та енергетики України № 39 від 31.01.2007 р. TOB ВКП “Моріс” виключено із зазначеного переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, про що останнього повідомлено листом № 935 від 06.02.2007 р.

Задовольняючи позовні вимоги ТОВ ВКП «Моріс», суди зазначили, що наказ Міністерства палива та енергетики України № 39 від 31.01.2007 р. про виключення з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу TOB ВКП «Моріс» видано безпідставно, без урахування всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, та з порушенням норм Закону, а тому він є протиправним та підлягає скасуванню в цій частині.

Таким чином, наразі господарська діяльність підприємства захищена від банкрутства.