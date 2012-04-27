В "ІнтерШику" покажуть, як виглядатиме центральний парк після реконструкції

10 травня усі бажаючі матимуть змогу відвідати виставку конкурсних проектів рекострукції вінницького Центрального парку культури і відпочинку. Проекти будуть представлені у «Галереї «ІнтерШик»» по вул. Архітектора Артинова, 12-а.

Про це повідомив Департамент архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради.

Нагадаємо, 20 квітня у Вінниці завершився міжнародний конкурс на кращу концепцію розвитку території Центрального парку культури та відпочинку імені Горького. Вперше для архітектурних конкурсів встановлено достатньо високий призовий фонд - 160 тис. грн.

Загалом на розгляд конкурсного журі було представлено 14 проектів.

До складу журі входили провідні українські та європейські архітектори, урбаністи, висококваліфіковані фахівці, які оцінювали якість архітектурних і планувальних рішень кожного проекту, інноваційність і унікальність запропонованих проектних рішень, цілісність та якість дизайну, його інтегрованість в ландшафт, графічну виразність розкриття авторської ідеї.

Після вивчення всіх конкурсних проектів, результатами оцінки стало присудження грошових премій. Найкраще бачення концепції розвитку Центрального парку Вінниці було визнане за авторським колективом під керівництвом архітектора Юрія Плясовиці, роботі якого присуджено першу премію з призовим фондом у 80 тис.грн. Друга премія конкурсу в розмірі 40 тис. грн. дісталася представникам лондонської компанії «FoRM Associates». Третя премія з призовим фондом у 20 тис. грн. в рівних частинах розподілилась між авторським колективом із Дніпропетровська в складі Олександра Зерова та Анни Сардикової та авторським колективом із Вінниці в складі Володимира Похилюка та Назара Мусієнка.

П'ять заохочувальних премій, по 4 тис. грн., дістались авторському колективу із Вінниці в складі Дмитра Сергійчука, Віри Кухарчук, Вікторії Драчук, Максима Шаталюка; авторам із Цюріха (Швейцарія), компанія SEILER & ZEHNDER; Андрію Жданову, ПП «ЄВРОБІЛД»; авторському колективу під керівництвом архітектора Майкла Діксона, ВОГО «Подільська агенція регіонального розвитку»; авторському колективу із Вінниці в складі Олега Кириленка та Віктора Махана.