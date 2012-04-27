Генерал міліції Нонік приватизував службову квартиру

27 квітня на 11-ій сесії Вінницької обласної ради 6 скликання начальник управління МВС України у Вінницькій області Валерій Нонік звітував про стан законності, боротьби із злочинністю, запобігання та протидії корупції, охорони громадського порядку на території Вінницької області.

За його словами, найбільшим досягненням міліції за 2011 рік та перший квартал 2012 року є повна паспортизація самотніх осіб похилого віку в сільській місцевості.

- Дільничні інспектори та інші представники правоохоронних органів перевірили самотніх осіб у сільській місцевості, створено службу соціального супроводу, проведено паспортизацію самотніх осіб, організовано їх відвідування за місцем проживання, - зазначив він.

Однією з причин збільшення кількості резонансних злочинів Валерій Нонік зазначив масові звільнення працівників міліції з лав правоохоронних органів через відміну з 2011 року пільг. В 2011 році звільнилися 549 працівників – найбільше за останні 5 років.

По закінченні звіту Валерій Нонік отримав запитання від депутата опозиційної фракції „Єдність” Тетяни Редько, яка поцікавилась, на яких підставах він приватизував виділену йому службову квартиру розміром 130 кв.м. у місті Вінниця.

„Хоча це питання і не стосується порядку денного, я вам відповім: цю квартиру мені виділила Вінницька міська рада своїм рішенням, і це запитання до неї, а дозвіл на приватизацію надало Міністерство внутрішніх справ України”, - відповів він.

Запитання щодо неможливості приватизувати квартири протягом багатьох років рядовими членами правоохоронних органів генерал залишив без відповіді.