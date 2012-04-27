Пам’ять Євгена Гуцала вшанували у Калинівському районі

Щороку в квітні у Новій Греблі Калинівського району відбуваються дні пам’яті письменника Євгена Гуцала. Цього разу на зустріч із педагогами, учнями та громадськістю села завітали члени Спілки письменників Михайло КАМЕНЮК, Валентина СТОРОЖУК, Леонід КУЦИЙ та Микола ГЕДЗ.

Гості ознайомилися з музеєм Є. Гуцала, послухали екскурсоводів-старшокласників, подарували музеєві нові книги та макет майбутнього пам’ятника письменникові, читали власні твори.

Секретар ради НСПУ, голова Вінницької письменницької організації Михайло КАМЕНЮК повідомив присутнім, що у книжковій серії «Вінницькі письменники - дітям» будуть видані твори Євгена Гуцала для дітей та юнацтва. А ще закликав усіх письменників - місцевих, столичних та з інших областей - поповнювати книгозбірню музею в Новій Греблі своїми виданнями. Євген Гуцало любив не лише писати, але й читати книжки, тож нехай в його останній хаті буде якнайбільше цікавих сучасних книг.

Як відомо, в останні роки життя одна з найяскравіших «зірок» покоління «шістдесятників» Євген Гуцало мав важку хворобу серця. Казав друзям, що нудьгує за милим серцю Поділлям і збирався туди переселитися на старість. Навіть хату з яблуневим садом купив у селі, з яким було пов’язане його дитинство та сюжети багатьох творів. А от пожити тут не встиг - завадила смертельна хвороба.

Проте і жителі Нової Греблі, і вінничани не забули видатного земляка. На стіні місцевої школи є меморіальна дошка, а в самій школі обладнано музей Євгена Гуцала, яким керує уродженка Нової Греблі педагог і письменниця Наталя ТКАЧЕНКО. А міжнародне громадське об’єднання «Вінницьке земляцтво у Києві» встановило щорічну літературну премію його імені. Уже є 9 її лауреатів: В. ЗАБАШТАНСЬКИЙ, А. БОРТНЯК, В. РАБЕНЧУК, Т. ЯКОВЕНКО, В. СТОРОЖУК, М. КАМЕНЮК, Л. КУЦИЙ, А. ПОДОЛИННИЙ та вінницька тележурналістка Ганна СЕКРЕТ.