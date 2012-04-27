На реалізацію соцініціатив Президента ПФ треба 52 млн.грн. на місяць

З 1 травня здійснюється осучаснення заробітної плати для обчислення пенсій тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року.

Про це повідомила заступник начальника головного управління ПФУ у Вінницькій області Лариса Дика.

Як повідомила посадовець, перерахунок проводитиметься відповідно до прийнятої 23 квітня 2012 року КМУ постанови №327 “Про підвищення рівня соціального захисту населення”, спрямованої на реалізацію соціальних ініціатив В. Януковича в питанні підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян.

Лариса Дика пояснила, що осучаснення буде проведено до середньої заробітної плати за 2007 рік тим, у кого пенсії обчислені відповідно до Законів України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”!, а також колишнім військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Досить суттєве збільшення пенсій в результаті осучаснення чекає на шахтарів, хіміків та науковців.

Розмір підвищення пенсії залежатиме від розміру зарплатні, яку отримувала людина та її страхового стажу. Але для всіх пенсіонерів, які отримують трудові пенсії та мають страховий стаж, - жінки — 20, чоловіки — 25 років, - незалежно від часу виходу на пенсію, розмір підвищення до пенсії в результаті перерахунку не може бути меншим, ніж 100 гривень.

Якщо ж тривалість трудового стажу людини менша, то сума підвищення становитиме не менше 50 гривень.

На отримувачів соціальних пенсій чекає підвищення на 30 грн.

Ще одна новація стосується членів сімей померлих інвалідів війни. Розмір підвищення до пенсій у них вирівняється до рівня пенсій членів сімей загиблих. Тобто, збільшиться з 28 до 42% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а саме, на 119.1 грн, - з 238.1 до 357.2 грн.

Це стосується 172.4 тис. осіб, які менкають на території Вінницької області.

Окрім того, понад 13 тисячам учасників війни підвищать пенсію на 42.5 грн.( в осіб, нагороджених медалями розмір підвищення збільшиться з 127.7 грн. до 170.1 грн., в інших учасників війни — з 85.1 грн. до 127.6 грн).

Загалом реалізація соціальних ініціатив Президента в царині пенсійного забезпечення на Вінниччині потребуватиме додаково 52 млн. гривень щомісяця.