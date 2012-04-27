Cпортсмени допоможуть дітям, хворим на цукровий діабет

У Вінниці триває благодійна акція «Від серця до серця».

Нагадаємо, її волонтери збирають кошти для допомоги дітям, хворим на цукровий діабет.

До акції вирішили приєднатися і спортивні школи міста над Бугом. Зокрема, 5 травня, у суботу, на майданчиках Центрального парку культури і відпочинку відбудетеся низка спортивних змагань: з баскетболу, волейболу, шахів, шашок. Заплановані також показові виступи спортсменів, у першу чергу акробатів.

– За допомогою цих спортивних акцій та змагань ми у цей день залучимо набагато більше відвідувачів до Центрального парку. А поруч будуть ходити волонтери акції «Від серця до серця», яким ці люди здаватимуть кошти. Хто скільки зможе, – сказав директор ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету Микола Боднар.

До речі, у змаганнях з шахів та шашок можуть взяти участь всі охочі. Вони відбудуться 5 травня, з 12.00 до 15.00 на просто на лавках на площі «Водограй» ЦПКІВ.